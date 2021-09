Ruggeri contra los periodistas de TyC Sports en el programa de Vignolo: "Pendejos de mierda"

Oscar "Cabezón" Ruggeri descargó su bronca contra los periodistas de TyC Sports que elogiaron a la Selección Argentina tras la victoria ante Venezuela.

En medio del debate por la victoria de la Selección Argentina ante Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias, Oscar Ruggeri se descargó en vivo en ESPN F90, ciclo conducido por Sebastián Vignolo. El campeón del Mundo en México 1986 criticó fuerte a los periodistas que enjuiciaron al equipo de Lionel Scaloni y hasta le hicieron un minuto de silencio.

Si bien el "Cabezón" fue uno de los que más "le pegó" al combinado nacional, en esta ocasión se dirigió directamente a los periodistas y no tuvo filtro luego del editorial realizado por el conductor que le dio inicio al ESPN F90. El "Pollo" analizó al equipo luego del triunfo ante la "Vinotinto" y elogió el trabajo de Lionel Scaloni.

Ruggeri opinó: "La "Scaloneta" que cuando empezó lo asesinaban, hasta le hicieron minuto de silencio y ahora lo elogian. Me hacen calentar. Y el presidente de la AFA (Claudio "Chiqui" Tapia) que se sentó en una mesa con esos tipos. Estoy recontra caliente con eso también", afirmó.

El exfutbolista se defendió de las acusaciones hacia él por sus dichos: "Me querían enganchar a mí en la cosa. Miren que llegan los sobres para todos lados, agarran guita. Pendejos de mierda, maleducados, ahora es la "Scaloneta", antes se pararon y le hicieron un minuto de silencio cuando perdieron y ahora se hacen todos que están con Scaloni a morir y me querían arrastrar a mí, pedazos de mierda", sentenció ya en un tono aún más elevado.

Ruggeri no se guardó absolutamente nada y criticó nuevamente a los periodistas: "¿Podés creer estos pibes? El primer día que lo nombraron salí y dije 'Me gusta el nuevo cuerpo técnico', me salieron y me mataron. Explicame eso, esas son las cosas con las que vengo carburando" y sentenció: "Que tipos mentirosos, falsos. Miren, me suena el teléfono, ojalá que me llamen. Estoy recontra caliente. Perdón, me desahogué".

