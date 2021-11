Los Pumas sufrieron una paliza histórica contra Irlanda

Cayó por 53-7 y hacía más de 30 años que no perdía por esa diferencia contra rivales europeos.

La Selección Argentina de Rugby perdió por 53-7 contra Irlanda en Dublin en lo que fue la peor derrota de la historia ante ese país. Hacía más de 30 años que no caía por esa diferencia ante rivales europeos. Fue el último partido del año para Los Pumas que cerraron el 2021 con un saldo de 3 partidos ganados, uno empatado y 8 perdidos. El entrenador del equipo Mario Ledesma finalizó su contrato y resta saber si la Unión Argentina de Rugby (UAR) se lo renueva de cara al mundial de 2023.

Los Pumas arrancaron muy bien ya que a los 5 minutos de partido iban ganando 7-0 gracias a un lindo try de Mateo Carreras pero luego se impuso la superioridad de Irlanda que se fue al descanso arriba 24-7. En el segundo tiempo el local siguió estirando la diferencia y los argentinos comenzaron a cometer infracciones como signo de impotencia. A los 10 minutos fue amonestado Pablo Matera que jugaba su partido número 80 con la selección y a los 19 fue expulsado Tomás Lavanini. Con el resultado 34-7, un jugador más y 20 minutos más por jugar Irlanda se aprovechó de Argentina para concretar una goleada histórica en el duelo entre estas selecciones. Para encontrar antecedentes parecidos de Los Pumas contra rivales de Europa hay que remitirse a 1990 cuando Los Pumas cayeron 51-0 contra Inglaterra y 49-3 contra Escocia.

La Selección Argentina de Rugby tuvo un año para el olvido ya que perdió los seis partidos del Rugby Championship contra nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica y tenía la ilusión de cerrar el 2021 con una buena imagen contra Irlanda. El historial de Los Pumas ante el Trébol ahora quedó con 15 derrotas, un empate y 8 victorias (ninguna de visitante). La última victoria fue en los cuartos de final del Mundial 2015 por 43-20.

Si bien Irlanda llegaba como favorita ya que venía de vencer a los All Blacks por 29-20 no se esperaba una derrota tan abultada. Así lo manifestó el entrenador Mario Ledesma en declaraciones luego del partido. "Perder por esta diferencia ante Irlanda nos golpea muy fuerte. Es un momento de analizar y hacer autocrítica”, expresó. También se refirió a su continuidad ya que a fin de año se le termina el contrato. "Estamos para hablar de rugby. No me corresponde a mí hablar de contrato. Me parece hasta de mal gusto. Si mañana los dirigentes tienen que tomar una decisión, es parte de mi trabajo", manifestó.

Luego del triunfo de Los Pumas contra nueva Zelanda en noviembre del año pasado se esperaba otra labor del conjunto argentino en este 2021. Ahora quedará planificar el 2022 con partidos recién a mitad de año para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo de Francia 2023.