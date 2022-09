Los Pumas perdieron ante Sudáfrica por el Rugby Championship

Los Pumas perdieron en la penúltima fecha del Rugby Championship ante Sudáfrica en cancha de Independiente y no podrán salir campeones de dicho certamen.

Los Pumas perdieron 36-20 ante Sudáfrica este sábado en cancha de Independiente por la pénultima fecha del Rugby Championship. Cabe destacar, que con un una victoria, el equipo argentino tenía chances de meterse de lleno en la lucha por el torneo, que hoy lidera Nueva Zelanda. Sin embargo, esto no será posible ya que cuando dispute la última jornada no podrá coronarse en el histórico certamen por primera vez en la historia.

Desde su inclusión en 2012 que lo juega y, ante durísimos rivales como Nueva Zelanda, Australia y los propios Springboks, es complicado. Estos últimos, campeones del mundo, siempre son candidatos a levantar el trofeo y el elenco argentino estaba ante la posibilidad de acercarse a dicho objetivo. De esta manera, les fue imposible revertir la imagen de lo que fuela caída ante los All Blacks en la anterior presentación cuando también perdieron.

El elenco nacional se fue abajo en la primera mitad pero trató de revertir las acciones a medida que transcurrió el encuentro. Un primer parcial de 22 a 6 mostraba que los Pumas no tenían una buena tarde en el estadio del "Rojo" de Avellaneda y necesitaban una reacción inmediata si soñaban con ir por el título. Sin embargo, lo hecho en la segunda mitad no alcanzó para el bonus y quedaron en la puerta de dicho objetivo, con el que no llegarán a campeonar.

Es que, más allá de lo hecho en el segundo tiempo, y que sumaron más que Sudáfrica, la ventaja que consiguió el combinado visitante sirvió más y se llevaron un triunfo en el Libertadores de América - Ricardo Bochini.

Formaciones de Los Pumas y Sudáfrica

Argentina: Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan González; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. DT: Michael Cheika.

El historial entre Los Pumas y Sudáfrica

El equipo argentino de rugby se enfrentó a su par sudafricano en 32 oportunidades: consiguió imponerse tres veces, mientras que los Springboks ganaron 28 de Sudáfrica e igualaron una vez. Los triunfos de Argentina se dieron en 2018, por 32-19 en Mendoza; en 2016, 26-24 en Salta; y en 2015, 37-25 en un histórico encuentro disputado en Durban. El empate fue en 2012, 16-16 en Mendoza.

Los últimos cuatro partidos que jugaron fueron victorias para los campeones del mundo: tres en tierras africanas y uno de local, en Salta.