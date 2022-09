Roger Federer se retiró del tenis: "Voy a extrañar todo"

Roger Federer anunció su retiro del tenis. El video y la emotiva carta de uno de los mejores deportistas de la historia.

Roger Federer anunció su retiro del tenis a través de un video y de una extensa carta en las redes sociales. El suizo de 41 años, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, les comunicó a sus millones de fanáticos en el mundo que no jugará más y que la Laver Cup de la próxima semana será el último como profesional. Se trata de un torneo masculino entre países de Europa y del resto del mundo que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, entre el viernes 23 y el domingo 25 de septiembre de 2022.

El europeo estaba fuera del circuito hace mucho tiempo por diferentes lesiones, en especial en la rodilla, por lo que continuar en la elite se le había hecho demasiado complicado. Por lo tanto, decidió ponerle el punto final a una carrera impresionante que incluyó títulos y hazañas de todo tipo.

Federer se retiró del tenis: su emotivo mensaje de despedida

Mediante una carta y un breve video en las cuentas oficiales de sus redes sociales, el crack se despidió de una trayectoria de 24 años que comenzó en 1998. Roger aprovechó para agradecerles a todos, aseguró que siente un sabor "agridulce" por haber tenido que tomar esta decisión y dijo adiós en forma oficial.

"A mi familia del tenis y más allá, con amor, Roger", fueron las palabras que eligió para publicar las cartas de despedida y los mensajes. Fue entonces cuando anunció: “La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito”.

“De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte”, dijo en un fragmento de su carta. Con relación a los inconvenientes físicas que arrastró desde 2019, reconoció: “Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro".

Se retira uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

"Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, profundizó Federer. Resignado, el suizo recordó: "Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado".

En la parte final del escrito, Roger recordó el respaldo que le brindaron sus personas más cercanas a lo largo de todo este tiempo y amplió: "Me gustaría agradecerle especialmente a mi maravillosa esposa Mirka, quien me acompañó en cada minuto". "Me ayudó a entrar en calor antes de finales, vio incontable cantidad de partidos hasta estando embarazada de ocho meses y solidificó el apoyo de mi equipo de trabajo", señaló.

En el mismo sentido, destacó: "También agradecer a mis maravillosos cuatro hijos por apoyarme, siempre listos para explorar nuevos lugares y creando hermosos recuerdos a lo largo del camino". "Ver a mi familia alentándome desde las tribunas es un sentimiento que voy a guardar siempre", profundizó.

"También quiero agradecer y reconocer a mis queridos padres y a mi hermana, sin ellos nada hubiera sido posible", remarcó Federer. También mencionó: "Un enorme agradecimiento a los entrenadores formadores que siempre me guiaron en la dirección correcta... ¡Hicieron un trabajo maravilloso! A la Federación de Tenis Suizo, por creer en mí desde muy joven y darme un inicio ideal".

Por último, Roger resaltó: "Realmente quiero agradecer y reconocer a mi maravilloso equipo, Ivan, Dani, Roland y particularmente a Seve y Pierre, quienes me dieron los mejores consejos y siempre estuvieron para mí". "También a Tony por manejar de manera creativa mi marca por más de 17 años. Son todos increíbles y amé trabajar con ustedes cada minuto", completó.

Los grandes logros de Federer en su carrera