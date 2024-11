Murió Roberto Giordano: el histórico relato en el Mundial de Brasil 2014.

Roberto Giordano murió este viernes 22 de noviembre a los 75 años, y a lo largo de sus años de carrera dejó imborrables recuerdos en el mundo del espectáculo. Uno de ellos fue durante el mundial de Brasil en el 2014, cuando quiso relatar un gol y terminó convirtiéndose en un meme en medio del ambiente festivo de esa época.

Como un fanático de la Selección Argentina, Giordano viajó a Brasil para alentarla durante el mundial en que se disputó el primer puesto contra Alemania. Fue previo al partido contra Holanda, donde la Selección entonces dirigida por Alejandro Sabella se ganó el pase a la final, que el peluquero participó de un móvil en televisión y, por entusiasmo, quiso relatar un gol. Pero el resultado no fue el esperado.

"Estoy feliz, feliz. Encima el equipo jugando de menor a mayor, esto me recuerda mucho al 86. Vamos Argentina", empezó por decir con su espíritu futbolero de siempre. Sin embargo, luego siguió con un relato fallido que sacó más de una sonrisa del otro lado de las pantallas. Entre las frases más destacadas que dijo entonces destacan: "Le sale absolutamente Alves", "Vamos Messi, cabecea absolutamente libre", "Agüero, vamos para arriba, ¡gol!".

"No me peguen, soy Giordano": la verdadera historia detrás de la histórica frase de Roberto Giordano

Murió Roberto Giordano. Y la frase "No me peguen, soy Giordano" se convirtió en un ícono del habla popular argentina gracias a su singular mezcla de humor, escándalo mediático y la fama de su protagonista, el excéntrico estilista y empresario Roberto Giordano. Este episodio, que marcó un hito en los años 90, es un ejemplo de cómo una situación insólita puede transformarse en un fenómeno cultural que trasciende décadas.

Roberto Giordano era una figura mediática reconocida por sus llamativos desfiles de moda, sus peinados icónicos y su personalidad extravagante. Durante los años 90, estos desfiles se transmitían por televisión y eran sinónimo de glamour y ostentación, reuniendo a modelos de renombre y figuras del espectáculo. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias.

El 27 de noviembre de 1995, en el estacionamiento del estadio Monumental de River, Giordano dejó para la historia una de las frases más icónicas asociadas a su figura. En medio de un tenso momento con la hinchada del club, intentó evitar una agresión física identificándose como el reconocido estilista que era en aquel entonces. Con evidente nerviosismo, exclamó: "¡Por favor, no me peguen! ¡No me peguen, soy Giordano!".

"¿Cuánto oxígeno le quita?": la pregunta histórica de Roberto Giordano que quedó para el recuerdo

A raíz de su deceso, se recordó aquella famosa pregunta en la que le consultó a su entrevistado "cuánto exigeno le quita al aire la combustión de un auto".

"¿Cuánto oxígeno le quita realmente la combustión de un auto, equivale a, cuántos árboles se necesitan para evitar que, el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña ve que no hay un árbol, ve que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno en la montaña. ¿Qué pasa, cuánto equivale a los gases que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que le harían falta para combatir la combustión de un auto de más de 120 años que le quita oxígeno?", fue la pregunta completa.