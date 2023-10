Ventilan una extraña anécdota sobre Oscar Ruggeri en River: "Inodoro"

La insólita anécdota que involucra a Oscar Ruggeri con un inodoro durante su etapa como jugador de River. La orden del panelista de ESPN cuando estaba en el "Millonario".

Oscar Ruggeri es el protagonista de una extraña anécdota de la época en la que era jugador de River. El actual panelista de ESPN en la televisión fue multicampeón con la camiseta del "Millonario", aunque el mejor equipo que integró fue aquel dirigido por Héctor "Bambino" Veira en 1986. En ese año, el conjunto de Núñez se consagró en la Liga nacional, la Copa Libertadores y la Intercontinental.

El excompañero que recordó algunas insólitas ideas del "Cabezón" en ese entonces fue Pedro Salaberry, el exdelantero que dialogó con el portal Infobae. En la entrevista, el exfutbolista demostró su admiración por el campeón del mundo con la Selección Argentina y se sinceró con relación a la convivencia en el seno del plantel.

Un excompañero de Ruggeri en River lo mandó al frente: "Te miraba mal"

Acerca de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino, Salaberry comenzó: “Era muy complicado, ¿viste? Si yo me sentaba en el lugar en el que se cambiaba Ruggeri, él entraba al vestuario, te miraba mal, con un solo ojo, y me tenía que ir a cambiar al inodoro". "Me mandaba al baño...", profundizó entre risas.

El exatacante manifestó además que "la presencia que tenían esos tipos cuando ingresaban al recinto lo decía todo, tenían un aura especial". Incluso, remarcó: "Vivir todo eso fue fabuloso porque aprendimos un montón de cosas, tanto con el Bambino Veira como también con Carlos Griguol como entrenadores". También repasó que "no sólo en un campo de juego, sino para la vida misma”.

Los campeones de todo con River en 1986.

Acerca de una nómina que era de lujo en la entidad de Núñez, el exartillero rememoró: “Tuve como competidores a Antonio Alzamendi, Claudio Caniggia, Juan Gilberto Funes, Rubén Navarro, Jorge Villazán y Jorge ´El Pulga´ Esteche". "Había 10.000 delanteros delante mío y no me arrepiento de haber peleado el puesto con esos monstruos”, aclaró al respecto.

Por último, Salaberry reveló que sus excompañeros del "Millonario" lo integraron de la mejor manera con el correr de los años: "Un día, Alejandro Montenegro me llamó y me dijo: ‘Pedro, te voy a agregar al grupo de WhatsApp de los campeones del ´86 porque no jugaste, pero estuviste con nosotros’". El entrevistado remató en la misma línea: "A partir de ese momento, ahí estamos conversando continuamente”.

