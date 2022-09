Una joya de River metió tres goles y especulan con que sea el próximo Enzo Fernández

Se trata Hernán López Múñoz, el sobrino de Diego Maradona, que en el partido entre Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero metió tres tantos para el conjunto santiagueño.

Uno de los deseos de cualquier entrenador es que un jugador al que le vio potencial triunfe. Muchas veces, para ello, algunos futbolistas deben irse del equipo más grande por falta de espacio y, en otras instituciones, tratar de buscar minutos y partidos que le permitan crecer. En el caso de River Plate, Marcelo Gallardo observó, por ejemplo, como Enzo Fernández retornó al club hecho una figura de alcance internacional tras un préstamo en Defensa y Justicia, pero ahora otro crack de sus inferiores metió tres goles en un partido clave.

Se trata Hernán López Múñoz, el sobrino de Diego Maradona, que en el partido entre Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero metió tres tantos para el conjunto santiagueño. El ferroviario ganó 3-0 ante el equipo marplatense por la fecha 21va de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, por otro lado, se llevó adelante en el estadio José María Minella y allí el jugador de River -a préstamo en Central Córdoba- anotó tres goles: a los 13, 18 y los 35 minutos de la segunda parte. Por otro lado, el visitante pudo haber marcado el cuarto gol en tiempo recuperado, con una definición de zurda por arriba del recién ingresado Francisco Grahl, que Devecchi desvió al córner.

La próxima fecha, Aldosivi visitará a Tigre en Victoria, mientras que Central Córdoba será local ante Sarmiento, de Junín.

El emotivo video de despedida de Enzo Fernández de River: "Es mi segunda casa"

La entidad apeló a sus redes sociales para difundir la grabación a las 15 horas del jueves 14 de julio de 2022. "El saludo de Enzo Fernández para todos los hinchas del Millonario en su despedida del Club", anunciaron textualmente junto a los emojis de los colores rojo y blanco, y al de una galera. "¡Éxitos y hasta la próxima, Enzo!", completaron en el posteo.

En primer plano, el protagonista dice: "Hola. No me quería ir sin despedirme de ustedes. Fueron 16 años en este club, la verdad que River es mi segunda casa". "Quería agradecer públicamente al cuerpo técnico, a mis compañeros especialmente, a todos los empleados que forman parte de este maravilloso club. A los hinchas, especialmente, por su apoyo día a día", añadió el ex Defensa y Justicia. Y cerró: "Hoy me toca irme, pero sé que la vida nos va a volver a juntar. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones".