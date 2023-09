Un ex River quiere que Boca le gane a Palmeiras por la Copa Libertadores: "Hincha"

Un exjugador de River reconoció que quiere que Boca le gane a Palmeiras de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores 2023 porque "es el equipo argentino".

Un exjugador de River sorprendió y reconoció públicamente que esta vez quiere que Boca le gane a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2023. Más allá de que se formó en el club de Núñez, debutó allí en la Primera División del fútbol argentino y hasta salió campeón con esa camiseta, ya se retiró como profesional.

Se trata de Patricio Toranzo, que admitió que en esta oportunidad simpatiza por el "Xeneize" porque es el único equipo nacional que todavía participa en el máximo torneo continental. Del otro lado hay dos conjuntos brasileños más: Fluminense de Río de Janeiro e Internacional de Porto Alegre, que igualaron 2-2 en la ida en el estadio Maracaná.

Toranzo, ex River, quiere que Boca derrote a Palmeiras: "Uno hincha por el país"

Durante la entrevista con Radio La Red (AM 910), el exmediocampista ofensivo de 41 años reveló: “Yo quiero que Boca le gane a Palmeiras, uno hincha por el país en el que está". Además, el ex volante de Racing y Huracán explicó: "Si bien tengo muchos años en River, vamos a lo real... Me imagino que todos queremos que pase Boca en este caso". Y concluyó que su deseo se da simplemente porque "es fútbol, el equipo argentino”.

Toranzo no tuvo demasiada continuidad en River.

Si bien el "Pato" tenía grandes cualidades técnicas, jamás consiguió consolidarse en la Primera del "Millonario" y prefirió marcharse a otros destinos por su falta de continuidad. Luego de haber integrado el plantel campeón del Torneo Clausura 2004 de la mano de Leonardo Astrada, más tarde defendió los colores de Quilmes, Atlético de Rafaela, Huracán, Racing, All Boys, Shanghai Shenhua de China, Almagro y Ciclón de Bolivia.

Los números del Pato Toranzo en River

4 partidos oficiales entre 2003 y 2005.

1 gol.

1 título: el Torneo Clausura 2004.

Boca vs. River por la Copa de la Liga Profesional 2023: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 a las 14 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.