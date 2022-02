Sufre Marcelo Gallardo: se cayó el pase de un crack a River Plate

Uno de los jugadores que Marcelo Gallardo tenía en sus planes para incorporar a River finalmente no llegará y el "Millonario" ya busca un reemplazo.

Terminó una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino. Finalmente, uno de los futbolistas por los que más se esperaba en River Plate no llegará. No hubo acuerdo entre las dirigencias de los clubes involucrados, los números eran por demás altos y aún con el esfuerzo hecho no se concretó. De esta manera, a Marcelo Gallardo no le quedará otra opción que buscar a otro jugador como reemplazo y ya tiene uno en mente.

Valentín "Taty" Castellanos es el delantero en cuestión que no seguirá su carrera en el "Millonario" a partir de esta temporada. El atacante del New York City de la Major League Soccer ilusionó al DT de la "Banda" hasta horas antes de que se caiga su pase, marcando dos goles en el triunfo de su equipo. La institución estadounidense le comunicó a Jorge Brito y compañía que tomaron la decisión de no venderlo aunque el mendocino tenía intenciones de sumarse al plantel.

"Más allá del esfuerzo que hizo River, no son las condiciones que pretendemos, por eso la negociación está terminada", anunciaron desde el club de la MLS acerca de este tema. La realidad, es que los números pretendidos estaban muy por encima de lo que los de Núñez tenían pensado invertir. Comunicada la decisión, mejorarán los números de contrato con el futbolista e intentarán venderlo a Europa en el mes de junio.

El "Muñeco", mientras tanto, analiza la posibilidad de sumar a otro jugador y maneja varias alternativas. Nahuel Bustos, quien actualmente se encuentra en el Girona de la segunda división de España pica en punta y también el uruguayo Brian Ocampo, quien se desempeña en Nacional. Además, el técnico apunta a dos de las promesas del fútbol argentino. Uno de ellos es Ezequiel Bullaude de Godoy Cruz, y el restante es José Manuel López, estrella de Lanús.

El elogio de Fernando "Bocha" Batista para Castellanos

El exentrenador de las juveniles de la Selección Argentina habló del delantero que estaba en los planes de River y se desvivió en halagos para él: "Tiene todas las cualidades para jugar en River. En un club tan importante tendrá que adaptarse, pero desde lo humano y futbolístico está en condiciones de jugar tranquilamente en un equipo grande. Técnicamente es muy bueno, tiene buen dominio de pelota y sabe jugar de espaldas. Tiene poder ofensivo", aseguró.

Lo que se viene para River

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que ya comenzó con la derrota 1 a 0 ante Unión en Santa Fe, sabe los días y horarios de las próximas cuatro fechas. Recibirá a Patronato el miércoles 16 de febrero a las 21:30 y visitará a Newell's el domingo 20 a la misma hora que contra el "Patrón". Ya en la cuarta jugará como local ante Racing el domingo 27 de febrero a las 19:15, y en la quinta enfrentará a San Lorenzo 6 días después a las 17:00 en el Nuevo Gasómetro.