Sonríe Marcelo Gallardo: Enzo Pérez está a un paso de concretar su vuelta a River Plate

El volante de 38 años anunció su salida del 'Pincha' tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones ante Vélez.

Enzo Pérez anunció que no continuará el próximo año en Estudiantes de La Plata, luego de vencer a Vélez Sarsfield en el duelo por el Trofeo de Campeones el pasado sábado. El volante de 38 años, una de las grandes figuras de la final en la que el 'Pincha' se impuso por 3 a 0, tomó la decisión a pesar del pedido de los hinchas para que se quede, y todo indica que volverá a vestir la camiseta de River Plate. Si bien no hubo un ofrecimiento oficial ni desde la dirigencia ni por parte de Marcelo Gallardo, su vuelta al 'Millonario' parece ser cuestión de tiempo.

En principio, lo único que resta para que el jugador con paso por Valencia y Benfica regrese al conjunto de Núñez (con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2018) es ponerse de acuerdo con el 'Muñeco' para definir los detalles de su llegada. El entrenador buscará tentarlo, consciente de la necesidad de contar con una voz de mando tanto dentro como fuera de la cancha: además, la relación entre ambos es excelente, tal como se demostró en el abrazo que se dieron en el último River-Estudiantes por la Liga Profesional, disputado el pasado 29 de noviembre.

El gran paso de Enzo Pérez en su segunda etapa en Estudiantes de La Plata

Enzo Pérez se fue de River tras levantar el Trofeo de Campeones frente a Rosario Central en diciembre de 2023. Su salida se vio envuelta en una polémica con Martín Demichelis, por entonces DT del 'Millonario', por supuestos comentarios del entrenador que se filtraron a la prensa. En enero firmó con Estudiantes en condición de libre y su 2024 fue de ensueño: levantó dos títulos (Copa de la Liga y, más recientemente, Trofeo de Campeones) y demostró un gran nivel futbolístico a sus 38 años.

Enzo Pérez confirmó que se va de Estudiantes y River sueña: "No voy a renovar"

"Tomé la decisión de no seguir en el club. Muchísimas gracias por el respeto, el respaldo, el cariño, y por el abrazo que me dieron nuevamente", comunicó el mediocampista en la zona mixta. Más allá de los cánticos de la hincha del "Pincha" para que se quedara a disputar otra Copa Libertadores con la institución, el ex Benfica completó: "Ya hablé con la dirigencia, no voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en el 2007, me abrieron las puertas, después en el 2012 y ahora... Sólo palabras de agradecimiento, los quiero mucho y les tengo un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, cómo me han hecho crecer como persona".

Enzo fue una de las grandes figuras del 'Pincha' en este semestre: fue titular en 41 de los 46 partidos que jugó.

De esta forma, Pérez está a un paso del regreso al elenco de Gallardo, que necesita un volante central de jerarquía luego de un 2023 irregular por parte de Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra y Matías Kranevitter en esa posición. De hecho, uno o incluso hasta dos de ellos podrían irse en el caso de que se concrete el retorno de un emblema como el ex Godoy Cruz de Mendoza.

Los números de Enzo Pérez en Estudiantes de La Plata en 2024