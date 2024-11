Sonríe Gallardo: los refuerzos confirmados para River de cara al mercado de pases

Los refuerzos que espera Gallardo en River para el mercado de pases

Si bien la temporada en el fútbol argentino todavía no terminó, desde River Plate ya piensan en lo que se viene en 2025 y apuntan a tener un fuerte mercado de pases para afrontar el año próximo de la mejor manera. Para lo que se viene, Marcelo Gallardo ya tiene a varios refuerzos confirmados y dependerá exclusivamente de lo que decida a la hora de darles rodaje en el verde césped. Con el objetivo claro de volver a pelear por títulos importantes y con el Mundial de Clubes por delante, el "Muñeco" tendrá la palabra final sobre esta cuestión.

Mientras Nicolás Otamendi suena cada vez más fuerte en las paredes del Estadio Más Monumental, en Núñez ya saben que hay futbolistas que regresarán a la institución de sus respectivos préstamos. Uno de ellos es el zaguero paraguayo Robert Rojas, quien actualmente forma parte del Vasco Da Gama de Brasil, donde no suma minutos. Sin embargo, no es el único que está a pocas semanas de vestir la "Banda" otra vez, aunque será el propio Gallardo quien analizará si los tendrá o no en cuenta.

Los jugadores que vuelven a River en el mercado de pases

Robert Rojas : River lo cedió a préstamo a Tigre en agosto del 2023 por 12 meses con opción de compra. En enero del 2024 se interrumpió la cesión para su arribo al Vasco Da Gama de Brasil por un año. Por este motivo, en 2025 regresará al "Millonario" si es que el "Matador" de Victoria no ejecuta la cláusula del acuerdo.

: River lo cedió a préstamo a Tigre en agosto del 2023 por 12 meses con opción de compra. En enero del 2024 se interrumpió la cesión para su arribo al Vasco Da Gama de Brasil por un año. Por este motivo, en 2025 regresará al "Millonario" si es que el "Matador" de Victoria no ejecuta la cláusula del acuerdo. Tomás Galván : el volante que debutó de la mano de Marcelo Gallardo estuvo a préstamo en Defensa y Justicia (2022), Colón de Santa Fe (2023) y Tigre (2024) volverá el año próximo y todo indica que nuevamente el DT no lo tendrá en cuenta. Suma tan sólo ocho partidos con la camiseta del "Millonario".

: el volante que debutó de la mano de Marcelo Gallardo estuvo a préstamo en Defensa y Justicia (2022), Colón de Santa Fe (2023) y Tigre (2024) volverá el año próximo y todo indica que nuevamente el DT no lo tendrá en cuenta. Suma tan sólo ocho partidos con la camiseta del "Millonario". Flabián Londoño : el delantero colombiano formado en las inferiores no debutó en Primera División con River, pero sí lo hizo con Arsenal de Sarandí en 2023. En 2024 pasó por Tigre y luego se desempeñó en el Patriotas Boyacá de su país. A fin de año termina el préstamo y volverá a River.

: el delantero colombiano formado en las inferiores no debutó en Primera División con River, pero sí lo hizo con Arsenal de Sarandí en 2023. En 2024 pasó por Tigre y luego se desempeñó en el Patriotas Boyacá de su país. A fin de año termina el préstamo y volverá a River. Franco Alfonso : el atacante nacido en Haedo debutó oficialmente de la mano de Martín Demichelis en 2023, pero a mediados de ese mismo año salió a préstamo a Huracán. Tras un mes y medio tendrá que regresar al "Millonario" y Marcelo Gallardo decidirá si lo tiene o no en cuenta.

: el atacante nacido en Haedo debutó oficialmente de la mano de Martín Demichelis en 2023, pero a mediados de ese mismo año salió a préstamo a Huracán. Tras un mes y medio tendrá que regresar al "Millonario" y Marcelo Gallardo decidirá si lo tiene o no en cuenta. Tomás Castro Ponce : con sólo un partido en la Primera de River en 2020, el volante puntano pasó a Godoy Cruz de Mendoza en 2022 y actualmente forma parte de Atlético Tucumán -en ambos sumó minutos-. Llegó al "Decano" en agosto del 2023 cedido por 18 meses, por lo que finalizará su préstamo y tendrá que regresar en 2025.

: con sólo un partido en la Primera de River en 2020, el volante puntano pasó a Godoy Cruz de Mendoza en 2022 y actualmente forma parte de Atlético Tucumán -en ambos sumó minutos-. Llegó al "Decano" en agosto del 2023 cedido por 18 meses, por lo que finalizará su préstamo y tendrá que regresar en 2025. Franco Paredes : el defensor oriundo de San Justo debutó con el "Millonario" en 2020 por Copa Libertadores y meses más tarde llegó a Defensa y Justicia. En 2023 tuvo un breve paso por Racing de Uruguay, rescindió y pasó por 18 meses a Sarmiento de Junín a mediados de dicho año.

: el defensor oriundo de San Justo debutó con el "Millonario" en 2020 por Copa Libertadores y meses más tarde llegó a Defensa y Justicia. En 2023 tuvo un breve paso por Racing de Uruguay, rescindió y pasó por 18 meses a Sarmiento de Junín a mediados de dicho año. Esteban Fernández: no llegó a debutar oficialmente con la camiseta de River, aunque sí disputó un amistoso en 2023 contra Universidad de Chile con Martín Demichelis en el banco. Actualmente juega en Newell's y su cesión culmina en las próximas semanas.

Robert Rojas volverá a River tras su paso por Vasco Da Gama de Brasil

Cuándo juegan Independiente de Rivadavia vs. River Plate por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" visitará a la "Lepra" el próximo jueves 21 de noviembre del 2024 a las 21:30 en Mendoza por la fecha 23 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El referente de River que se va y alerta a Marcelo Gallardo

A pocas fechas del final de la Liga Profesional de Fútbol 2024 y el cierre de una nueva temporada en el fútbol argentino, un experimentado jugador de River Plate está a un paso de dejar el club. De esta manera, Marcelo Gallardo perdería a uno de los referentes del plantel que comanda de cara al 2025. Si bien hasta el momento es sólo un rumor, el poco rodaje que el futbolista tiene de la mano del "Muñeco" podría ser determinante para su salida.

Se trata de Ramiro Funes Mori, quien no integró la lista de convocados en los últimos tres compromisos de la "Banda" y su futuro es una verdadera incógnita. El zaguero de 33 años, que ganó todo en su primera etapa con la institución, no es prioridad para el entrenador, aunque es posible que reaparezca contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el banco de suplentes como relevo de Milton Casco ante la falta de laterales izquierdos. Mientras tanto, Estudiantes de La Plata mostró interés por el mellizo y se espera que avancen por él.