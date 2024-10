River y Boca sumaron un rival inesperado en el torneo que más les importa: "Retírelo"

Un pedido de Javier Tebas a la FIFA puede perjudicar indirectamente a River y Boca.

El Mundial de Clubes 2025 será la primera edición que cuente con 32 equipos de todo el mundo, entre los que se encuentran River Plate y Boca Juniors, clasificados por ser los mejores ubicados en el ranking de CONMEBOL. Con este inédito formato, la FIFA buscará cambiar el torneo para que, según sus propias palabras, sea el "más grande, inclusivo y justo de la historia". Sin embargo, desde su anuncio oficial surgieron numerosos problemas que pusieron en peligro su realización: diversas diferencias económicas, falta de instalaciones y, principalmente, quejas por parte de jugadores y directivos sobre un calendario cada vez más extenso y agotador para los protagonistas. En este contexto, Javier Tebas, presidente de La Liga, elevó un pedido directo a Gianni Infantino, quien lidera el ente rector del fútbol mundial, para que considere la opción de suspender la competición.

“Quiero hacer un pedido expreso a Infantino y a FIFA respecto al Mundial de Clubes. Usted sabe, presidente de FIFA, que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo de ese Mundial de Clubes“, comenzó su discurso Tebas en el Foro de la Unión de Clubes Europeos, un evento que se está llevando a cabo en Bruselas, Bélgica. “Usted sabe además que no tiene los patrocinios de ese Mundial como lo había presupuestado, y que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial: retire ese Mundial, porque si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes les está quitando a todos esas federaciones o a todos esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar. Estamos hablando de más de 1500 millones de euros seguros que tendría que tener ese fondo”, concluyó.

Tebas le pidió a Infantino suspender el Mundial de Clubes 2025: "Retírelo"

El mandamás del fútbol español se dirigió directamente a Infantino y le pidió tomar una decisión en conjunto acerca de la realización del certamen internacional de clubes: "Retírelo y sentémonos a negociar. Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos”, declaró. Tebas, que ayer denunció a la FIFA por "abuso de posición dominante" sobre la extensión del calendario de partidos, fue claro con su intención de no jugar el torneo: “Los fines que tiene para el mundo del fútbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas. Eso no se soluciona con un Mundial de Clubes".

Cómo se jugaría el Mundial de Clubes 2025: el formato de competencia

Fase de Grupos

8 Grupos de 4 equipos.

Los equipos jugarán tres partidos, todos contra todos.

Clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo.

Eliminación directa

Octavos de Final: 16 mejores equipos clasificados.

Cuartos de Final y Semifinales.

Final: se disputará el 13 de julio.

Este lunes, Tebas denunció a la FIFA y mostró su "comprensión" ante una eventual huelga de jugadores.

Los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

UEFA (Europa):

Inglaterra: Manchester City y Chelsea.

España: Real Madrid y Atlético Madrid.

Italia: Inter y Juventus.

Alemania: Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Francia: PSG.

Portugal: Porto y Benfica.

Austria: RB Salzburgo.

CONMEBOL (Sudamérica):

Brasil: Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Argentina: River y Boca .

. Cupo para el campeón de la Copa Libertadores 2024.

CONCACAF (Norte y Centroamérica):

México: Pachuca, Monterrey y Club León.

Estados Unidos: Seattle Sounders.

Cupo para un representante de la MLS, a definir.

AFC (Asia):

Arabia Saudita: Al Hilal.

Emiratos Árabes: Al Ain.

Japón: Urawa Reds.

Corea del Sur: Ulsan.

CAF (África):

Marruecos: Wydad.

Egipto: Al Ahly.

Sudáfrica: Mamelodi Sundowns FC.

Túnez: Espérance Sportive de Tunis.

OFC (Oceanía):