River vs Barracas Central por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate hará su debut en el Torneo Apertura 2026 con la visita a Barracas Central, en lo que será su primer partido oficial del 2026 tras la pretemporada. El Millonario llega con la ilusión de iniciar el año de la mejor manera, aunque con varias ausencias importantes que obligaron a Gallardo a modificar su once ideal en estas primeras semanas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan River y Barracas Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y Barracas Central?

River visitará a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro designado es Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta en el VAR.

El equipo de Núñez cerró su pretemporada con dos amistosos disputados en Uruguay. Primero venció 1-0 a Millonarios de Colombia el 11 de enero con gol de penal de Gonzalo Montiel, y luego igualó 0-0 con Peñarol el 17 de enero, imponiéndose por 4-2 en la tanda de penales. Si bien la defensa mostró solidez, las conclusiones dejaron más dudas que certezas en la generación de juego ofensivo, un aspecto que Gallardo buscará mejorar desde el inicio del torneo. El plantel sumó tres refuerzos en este mercado de pases: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Gallardo sigue buscando incorporar al menos tres jugadores más en posiciones clave: un defensor central, un extremo y un delantero.

La principal preocupación para el debut pasa por la enfermería. Franco Armani aún no recibió el alta médica tras un desgarro en el gemelo derecho (sóleo) que sufrió al inicio de la pretemporada, por lo que Santiago Beltrán se perfila para ser titular en el arco. Otra baja sensible es la de Marcos Acuña, quien arrastra un traumatismo en un dedo de su pie izquierdo y está más afuera que adentro, dejándole el lugar a Matías Viña en el lateral izquierdo.

Del otro lado, Barracas Central llega con Fernando Berón como entrenador, quien asumió la conducción técnica en reemplazo de Rubén Darío Insúa. El Guapo viene de cerrar el año anterior con una derrota 2-0 ante Gimnasia La Plata el 1 de diciembre, y buscará sorprender al Millonario en su estadio para arrancar con una victoria histórica el Torneo Apertura 2026.

Formaciones probables de Barracas Central y River

Fernando Berón aún no confirmó su formación titular, pero se estima que Barracas Central saldrá con un esquema defensivo 4-4-2 para intentar neutralizar la ofensiva riverplatense. La base del equipo que trabajó en la pretemporada se mantendría, con énfasis en el orden táctico y la solidez en el fondo, dejando poco espacio entre líneas para evitar las llegadas de los creativos rivales.

Por su parte, Marcelo Gallardo tiene casi todo definido para el debut. Santiago Beltrán será el arquero titular en reemplazo del lesionado Franco Armani. La defensa estará conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Matías Viña. En el mediocampo, la única duda real pasa por Tomás Galván o Kevin Castaño, quienes pelean por un lugar junto a Aníbal Moreno y Fausto Vera. Juan Fernando Quintero tendrá la responsabilidad de distribuir juego, acompañado por Facundo Colidio en el ataque y con Ian Subiabre o Maximiliano Salas como opción de nueve.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rodrigo Insúa, Gonzalo Goñi, Nicolás Capraro, Facundo Mater; Iván Tapia, Siro Rosané, Alexis Domínguez, Facundo Bruera; Maximiliano Zalazar, Marco Iacobellis. DT: Fernando Berón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván o Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Barracas Central vs River: Ficha técnica