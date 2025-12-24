River va por una joya del fútbol argentino en el mercado de pases: el jugador que incluyó

River Plate acelera en el mercado de pases y apunta a una joya del fútbol argentino, en una negociación que incluye a un jugador que quiere marcharse.

River Plate volvió a pisar el acelerador en el mercado de pases y puso la mira en una de las promesas del fútbol argentino. Por pedido de Marcelo Gallardo, el club inició gestiones por Santiago Segovia de Rosario Central, y sorprendió al incluir en la negociación a Jeremías Ledesma, un movimiento estratégico que puede destrabar una operación clave para el armado del plantel.

En Núñez saben que el tiempo apremia. Gallardo pretende contar con la mayor cantidad posible de incorporaciones antes del tramo más intenso de la pretemporada, que comenzará el 3 de enero en San Martín de los Andes. Con ese objetivo, el "Millonario" ya concretó las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno y, en las últimas horas, avanzó por un nombre que llamó la atención.

Qué pide Rosario Central por Segovia y qué analiza River

Según la información del periodista Germán García Grova de Bolavip, ya hubo contactos formales entre las partes. La negociación con el "Canalla" no es aislada. Desde el club rosarino manifestaron su interés en el regreso de Ledesma, arquero que llegó a River a mediados de 2024 para competir con Franco Armani, pero que nunca logró tener protagonismo y busca una salida.

El "Canalla" presentó una primera propuesta para repatriarlo, aunque fue rechazada por la dirigencia de River. Lejos de cerrar la puerta, en Núñez respondieron con una contraoferta, abriendo un escenario más amplio de negociación.

Santiago Segovia, el encganche de 18 años que quiere River.

En ese contexto, River decidió incluir a Segovia dentro de la charla, buscando que ambas operaciones puedan resolverse de manera conjunta. Ahora resta definir el formato de la operación. El conjunto rosarino analiza dos caminos: vender un porcentaje del pase de Segovia o cederlo a préstamo con una opción de compra. River, por su parte, evalúa cuál es la mejor alternativa para incorporar al juvenil sin comprometer de manera excesiva su presupuesto, en un mercado de pases que promete ser largo y competitivo.

Santiago Segovia, el juvenil que seduce a Gallardo en River

Segovia es un enganche de 18 años, con talento, desequilibrio y proyección. Desde el cuerpo técnico lo consideran una apuesta a mediano y largo plazo, más allá de que el equipo cuenta actualmente con variantes en el mediocampo ofensivo. En el "Millo" entienden que se trata de un futbolista con presente, pero sobre todo con un potencial interesante para desarrollarse bajo la órbita del "Muñe", quien históricamente logró potenciar a juveniles con características similares.

Nacido en Concepción del Uruguay en 2007, Segovia comenzó a dar sus primeros pasos en la Primera de Rosario Central en 2024. En esa temporada disputó cuatro partidos y marcó un gol, mostrando destellos de su calidad. Durante 2025, alternó entre la Reserva y el primer equipo, acumulando en total 10 encuentros oficiales en la máxima categoría. Su proyección y juventud explican el interés de River, que lo sigue de cerca como una inversión futbolística de futuro.

Una apuesta estratégica de River en el mercado de pases

Más allá de las necesidades inmediatas del plantel, en Núñez consideran que la llegada de Segovia encaja con una política de incorporaciones mixtas: refuerzos para el presente y apuestas jóvenes con margen de crecimiento. La inclusión de Ledesma en la negociación no es casual. El arquero necesita continuidad y Rosario Central busca reforzar un puesto sensible, mientras que River intenta capitalizar ese interés para quedarse con una de las promesas del fútbol argentino.