Antes de irse del Millonario, el mediocampista no pudo contener las lágrimas.

El mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández ha sido uno de los jugadores más destacados de River Plate y del fútbol argentino. Lo han reconocido colegas, entrenadores y diferentes personalidades del ámbito local. Entre ellos, Diego Maradona ha sido uno de los que, antes de fallecer, enalteció los dotes deportivos del volante que emigrará al Atlético Mineiro de Brasil. Recordando este momento, este protagonista no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto frente a la prensa.

"Es algo lindo que te reconozca la gente del fútbol, el Diego... Es una emoción muy grande", explicó Fernández, quien logró sacarse una fotografía junto a Diego Maradona cuando éste era entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. En su momento, "Nacho" aseguró haber cumplido un sueño, dado que "Pelusa" ha sido, es y será uno de los principales referentes del fútbol mundial.

Por otra parte, hablando sobre su salida del "Millonario" tras cinco años dentro del club, Fernández reconoció: "No es fácil irse de River, fueron muchos años donde vivimos cosas muy fuertes, entonces la despedida es un sentimiento muy grande. No imaginaba que iba a pasar todo lo que pasé en este club. No me esperaba hacer lo que hice en estos cinco años".

Nacho Fernández se va de River y a Gallardo se le generó un problema

Uno de los mejores jugadores del River de Marcelo Gallardo, Ignacio Fernández, finalmente se despedirá del club de Núñez. Ya se confirmó la salida del jugador del Millonario para ir a otro club.

El jugador que debutó en Temperley y pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, finalmente jugará en el Atletico Mineiro. La información fue confirmada por el propio representante del futbolista. El mediocampista pasará al conjunto brasileño y se espera que el domingo ya viaje al país vecino para finalmente ser parte del club.

Ignacio Fernández fue una de las partes fundamentales del conjunto de Marcelo Gallardo y se convirtió en el andamiaje perfecto para el equipo. En River, entre otras cosas, ganó la Copa Libertadores 2018 en la que el conjunto de Núñez venció a Boca en Madrid. Incluso, en ese partido, fue clave en el desarrollo al ser el futbolista que le pasó la pelota Lucas Pratto para la igualdad parcial en la cancha del Real Madrid. Luego, con el pasar de los minutos, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez anotarían el 2-1 y el 3-1 respectivamente.

Más allá de ese título, Ignacio Fernández también ganó la Recopa Sudamericana 2016 y 2019, además de las Copas Argentinas 2016, 2017 y 2019. Ahora, el futuro del jugador está en Brasil aunque no se sabe si será dirigido por Jorge Sampaoli.