River ganó, pero Marcelo Gallardo admitió: "Me enojo siempre"

River aplastó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 en el estadio "Monumental", pero Marcelo Gallardo reconoció luego que suele enojarse durante los partidos. El entrenador brindó su habitual conferencia posterior a cada encuentro y en esta oportunidad fue muy sincero.

"El Millonario" se impuso por la fecha 15 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino con los goles de Pablo Solari, Miguel Ángel Borja y Bruno Zuculini. No obstante, "El Muñeco" siempre deja alguna "perlita" durante su extensa charla con los periodistas en la sala de prensa del Antonio Vespucio Liberti.

La tercera pregunta de la conferencia estuvo a cargo de la comunicadora Marcela Brachetti para Radio Splendid (AM 990), quien le consultó al técnico: "¿Hoy puede ser que fue uno de los partidos en el cual más tranquilo se te vio? No tuviste que enojarte tanto por ahí, que muchas veces en las conferencias te marcamos...", comenzó. Luego, opinó: "Creo que el juego de River durante los 90 minutos fluyó bastante y calculo que tendrás una conformidad".

Con una sonrisa en el rostro, el ídolo del club le respondió: "¿Que me enojo bastante? Pero bueno, eso pasa siempre... Y muchas veces, cuando el equipo juega bien, también se me ven ciertos enojos". Al instante, el exfutbolista explicó: "Es así como vivo los partidos, pero en general creo que sí, que hoy fue un partido que pudimos abrirlo relativamente rápido y no pasamos demasiadas zozobras".

Entonces, Gallardo explicó que el rendimiento de "La Banda" lo dejó muy conforme, en busca de prenderse otra vez en la lucha por el título: "Cuando acelerábamos, encontrábamos posiciones de ataque directo y con peligro, entonces eso nos llevó a tener un partido sin sufrir". "Con Newell´s había pasado lo mismo cuando nos fuimos al descanso, pero les dimos la posibilidad con ese gol que nos hicieron", repasó con relación al último duelo como local, que culminó con el triunfo por 4-1.

Más allá de la alegría por los tres puntos en casa, el DT también resaltó que todavía hay detalles a mejorar. De hecho, remarcó que en el segundo tiempo entraron "medio fríos", que el rival tuvo "dos o tres situaciones que salvó Franco (Armani)" y analizó: "Pero creo que, salvo esos diez minutos, pudimos sacarlo con tranquilidad".

Cuándo juega River: próximo partido vs. Tigre

"El Millonario" visitará al conjunto de Diego Martínez el sábado 27 de agosto de 2022 a las 20.30 horas en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria, Provincia de Buenos Aires. Será por la jornada 16 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, aunque todavía deben definirse el árbitro y la televisación del encuentro.