Qué va a hacer Foster Gillett con Rodrigo Villagra tras comprarle su pase a River

En qué equipo lo hará jugar Foster Gillett a Rodrigo Villagra tras comprar su pase en 11.5 millones de dólares a River.

A falta de tres días para que finalice el mercado de pases, Foster Gillett sorprendió al fútbol argentino con la polémica compra del pase de Rodrigo Villagra, de River Plate. Aunque el mediocampista ya comienza a despedirse de Núñez, aún resta saber en qué club lo hará jugar finalmente el magnate empresario.

Gillett fue noticia en las últimas horas de este martes por los 11.5 millones de dólares que le abonará a River por el 100% de la ficha de Villagra, jugador que había llegado al "Millonario" a comienzos del 2024 por un monto similar al de su salida y que nunca pudo asentarse como titular, tras 36 partidos disputados.

Si bien el magnate empresario tiene relaciones en ciernes con Estudiantes de La Plata, club al que ya acercó a Cristian Medina y se encuentra en tratativas de hacer lo propio con Hernán López Muñóz y Luciano Acosta, parece que el futuro de Villagra no estaría en el "Pincha", presidido por Juan Sebastián Verón, quien insiste en cerrar el acuerdo con el estadounidense de forma legal.

En la pocisión del exjugador de Talleres de Córdoba, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez cerró, a comienzos de semana, el arribo de Ezequiel Piovi, proveniente de Liga de Quito. Además, ya contaba con Santiago Ascacibar, el uruguayo Gabriel Neves y jugadores juveniles subidos de la Reserva.

Sin una confirmación oficial sobre dónde continuará su carrera el volante surgido de Rosario Central, una opción que aparece en el horizonte es el fútbol europeo, en el que Gillett tiene fuertes lazos con varios clubes. Una de sus últimas adquisiciones fue Valentín Gómez quien, tras varias semanas de incertidumbre, jugará como cedido en el Udinese de Italia.

Estados Unidos es otro rumbo al que podría emigrar Villagra, aprovechando la gran relación de Foster con dueños de varias franquicias de la Major League Soccer. En caso de que ninguna de estas opciones tome forma, el fútbol argentino sería una chance predilecta para el norteamericano, quien apuesta a maximizar sus negocios y abrir otras puertas de clubes de Priemra División.

Los números de Rodrigo Villagra en su carrera

Partidos: 192.

Goles: 0.

Asistencias: 6.

Verón defendió el acuerdo con Gillett y atacó a los detractores

Juan Sebastián Verón habló este miércoles sobre el acuerdo con el grupo inversor de Foster Gillett para gerenciar el área de fútbol de Estudiantes de La Plata. El presidente del club defendió nuevamente la sociedad con el magnate estadounidense, a la vez que apuntó contra aquellos integrantes de la Comisión Directiva que no apoyan el proyecto por, según declaraciones que hizo en una entrevista con Radio Provincia, aferrarse "a un club de otra época". En febrero, se realizará una Asamblea Extraordinaria en la que los socios decidirán si quieren seguir adelante con esta propuesta presentada por el exfutbolista e ídolo del 'Pincha'.

A pesar de no haber aprobado la proposición definitivamente, Gillett y el cuadro platense ya realizaron sus primeros negocios en conjunto: el grupo inversor pagó la cláusula de Cristian Medina, exjugador de Boca Juniors, quien no jugaba en su equipo desde octubre por problemas con la dirigencia. A su vez, también ficharon al delantero Lucas Alario, proveniente del Internacional de Porto Alegre, y presentaron una oferta para competir con el 'Xeneize' por Alan Velasco, quien actualmente se encuentra en la MLS.

La 'Brujita' habló sobre el estado de situación del acuerdo con el empresario norteamericano, aunque también admitió que no conoce los detalles del mismo: "Le estamos dando el marco legal al acuerdo para que trabajemos en conjunto. Vamos a conformar una sociedad con el inversor. El negocio es en base al fútbol. Se pulieron varios puntos del acuerdo macro". "La letra chica ni siquiera yo la sé. Está bien que haya un contrapunto dentro de la Comisión Directiva", declaró.

Además, reconoció que hay diferencias en la CD de Estudiantes en torno a este proyecto y criticó fuertemente a quienes se niegan a su aprobación: "Se aferran a un club de otra época. No me parece sano que nos perdamos esta oportunidad. Muchos se aferran al club de otra época, pero Estudiantes necesita otra cosa para crecer".

También aprovechó para destacar que la propuesta presentada es completamente innovadora y redobló la apuesta al decir que el modelo será imitado en el fútbol argentino: "El riesgo que corre Estudiantes es ninguno. Esto es nuevo, no existe en otro lugar. En seis meses todos los clubes van a querer hacer lo que estamos haciendo nosotros", agregó el ex jugador de la Selección Argentina.

Por último, el campeón de la Copa Libertadores de América 2009 con el club platense comentó como continuará su gestión en caso de que no se apruebe el acuerdo: "Si los socios no aprueban el acuerdo, seguiré trabajando hasta el final de mi gestión. Siento que si no se aprueba es por detalles, lejos estamos de querer hacerle daño al club".