Otamendi rompió el silencio y se desentendió de los rumores con River: "Tengo contrato"

Otamendi rompió el silencio y se desentendió de los rumores con River.

Nicolás Otamendi rompió el silencio con un contundente mensaje en las redes sociales acerca de su futuro y descartó completamente la chance de jugar en River Plate. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina aclaró cómo es su situación actual a través de un tweet y dejó en claro lo que hará una vez que culmine el 2024. Si bien se perfilaba para regresar al fútbol argentino, todo indica que no será a principios del 2025.

Su contrato con el Benfica de Portugal culmina a mediados del año próximo, por lo que su arribo al "Millonario" del que tanto se habla tendría que esperar un tiempo más. De hecho, aún no hay novedades con respecto a si renovará o no dicho vínculo o si finalmente se decidirá por volver a nuestro país. Mientras se rumoreaba sobre esta posibilidad, el experimentado zaguero surgido de Vélez Sarsfield no se guardó nada y lanzó un picante comentario en el que apuntó contra los medios.

"Ante las sucesivas notas periodísticas de malintencionada falsedad, me veo obligado nuevamente a repetir que yo tengo contrato con Benfica hasta junio de 2025 y estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos, y vamos a luchar día a día junto con mis compañeros para poder cumplirlos", escribió Otamendi en su cuenta de X (ex Twitter) con respecto a su presente en el elenco luso y su futuro en el fútbol. Mientras tanto, en el "Millonario" esperan por esta definición por parte del central que continuará en Europa unos meses más. Cabe destacar que Bruno Lage, DT del conjunto portugués, dijo semanas atrás que "Ota" "quiere volver a su país" y agregó: "No sabemos cuándo será eso. Él se prepara de la mejor manera posible y es el mejor ejemplo para los más jóvenes".

El mensaje de Nicolás Otamendi sobre su futuro en el Benfica y los rumores de River.

Los números de Otamendi en su carrera

746 partidos oficiales entre los clubes y la Selección Argentina.

43 goles.

22 asistencias.

25 títulos conseguidos.

Otamendi y su deseo de volver a River

A comienzos de octubre, el propio Otamendi habló de la chance de volver en una entrevista con ESPN: “Nunca se sabe. Me queda este año de contrato con Benfica y trato por respeto al club de estar siempre enfocado acá. Una vez que finalice el contrato se verá qué será de mi futuro”. “No quiero ilusionar a la gente pero todos saben que soy hincha, que miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y con los chicos que están en el club. No se sabe… Dios dirá qué es lo que pasa a mi fin de contrato", finalizó el exjugador de Valencia, Manchester City y Porto.

Cabe destacar que, según revelaron en TyC Sports, Otamendi empezó a buscarle colegio a sus hijos en Buenos Aires. Si bien el defensor, de 36 años, había declarado en octubre pasado que no sabía si volvería en el futuro cercano, en los últimos todo habría cambiado e, incluso, hasta ya habrían existido contactos con directivos del "Millo" para hablar del contrato. Con su reciente publicación, todo quedaría descartado al menos hasta junio del 2025.