Nueva preocupación para Gallardo: quién es la figura de River que se puede ir en este mercado de pases

River Plate es uno de los equipos más activos del fútbol argentino en el actual mercado de pases. El "Millonario" ya concretó los fichajes de Gonzalo Tapia y Enzo Pérez (ambos ya pasaron este jueves por la revisión médica), al tiempo que parece tener todo acordado con Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Leonardo Fernández y Lucas Martínez Quarta. A estos refuerzos de gran jerarquía se puede sumar Gonzalo Montiel, otro jugador de la Selección Argentina que regresaría al club proveniente del Sevilla de España. En el medio de todas las altas para fortalecer el plantel de Marcelo Gallardo, el interés de un club de la MLS por una de las principales figuras del equipo en la actualidad sorprendió a todos.

Columbus Crew se interesó por Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de gran presente en el cuadro de Núñez. El conjunto de Ohio, en el que juega el exRiver Andrés Herrera, no formalizó ninguna oferta pero podría ejecutar la cláusula de rescisión de apenas 4 millones de dólares para llevarse al goleador del "Millonario" en 2024. A pesar de las críticas recibidas por los hinchas, el "Colibrí" expresó en las últimas semanas su deseo de continuar en el equipo: "Mi familia se siente a gusto en Argentina y lo lindo y especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso es algo que me gusta. Me quiero quedar en River por mucho tiempo", declaró.

Cuáles son los refuerzos que puede concretar River en este mercado de pases

A pesar de la posible salida de Borja, River ya acordó la llegada de varios futbolistas que le darán un salto de calidad al plantel. A los fichajes ya concretados por Tapia (delantero chileno de 22 años) y Enzo Pérez, la institución de Núñez ya tiene casi todo acordado para recibir a Martínez Quarta, Montiel, Galoppo y Rojas en los próximos días. Además, según informó el periodista Hernán Castillo, está en búsqueda de otro mediocampista central y otro centrodelantero de jerarquía para concluir un mercado de pases lleno de novedades.

Los números de Miguel Ángel Borja en River Plate

110 partidos disputados.

54 goles.

Siete asistencias.

Tres títulos (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023).

El 'Colibrí' es uno de los pilares del 'Millonario' en el ataque: anotó 54 goles en 110 partidos.

River cerró al segundo refuerzo del 2025 y festeja Gallardo

River Plate acaba de cerrar al segundo refuerzo del 2025 y Marcelo Gallardo, su entrenador, festeja en pleno mercado de pases. Después de la llegada del delantero chileno Gonzalo Tapia, ahora el club de Núñez consiguió culminar el fichaje de Enzo Pérez. Uno de los máximos ídolos de la historia del "Millonario" está de vuelta a sus 38 años, por lo que fue a hacerse la revisión médica junto con el atacante.

Más allá de lo que significa el ex Estudiantes de La Plata por sí mismo, también se trata de una incorporación necesaria en la mitad de la cancha, dada la irregularidad que mostraron en esa posición a lo largo del 2024 algunos futbolistas como Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca. Ahora, ya cubierto dicho puiesto, el "Millonario" acelerará por otros dos jugadores para darle un mayor vuelo futbolístico al equipo.