Martín Demichelis habló sobre River tras la eliminación por Copa Libertadores: "No dudaba"

Martín Demichelis habló del gran recibimiento que realizaron los hinchas de River: "No dudaba".

River Plate cayó eliminado frente a Atlético Mineiro el pasado martes en las semifinales de la Copa Libertadores. A pesar del enorme recibimiento que los hinchas del 'Millonario' realizaron en la previa del encuentro de vuelta que se disputó en el Estadio Monumental, el equipo igualó 0 a 0 y no pudo revertir la diferencia de tres goles sufrida en la ida. Este jueves, Martín Demichelis, exentrenador del conjunto de Núñez y quien actualmente dirige en Rayados de Monterrey, habló en una conferencia de prensa sobre la fiesta que los fanáticos organizaron en el duelo contra el 'Galo'.

"No dudaba del hincha de River, el día previo también hizo un gran ofrecimiento de cariño al plantel y en el partido no esperaba menos, la escenografía fue hermosa y gracias a Dios no pasó nada", sentenció Demichelis al ser consultado por el espectáculo de bengalas y fuegos artificiales que tuvo lugar el martes. Sin embargo, decidió ser cauto al hablar sobre las posibles consecuencias que puede sufrir el club por parte de la CONMEBOL y los organismos de seguridad: "Las sanciones no dependen de mí y no me toca opinar", cerró.

El presente de Rayados de Monterrey, el conjunto que dirige Martín Demichelis

El conjunto mexicano marcha en la cuarta posición en la Liga MX y, si bien está en puestos de clasificación de playoffs, está a tan sólo dos puntos de caer al play-in: "Se eleva la tensión porque ya no hay más margen de error, pero yo creo que estos jugadores, confío plenamente en el grupo, que a mayor obligación, a mayor responsabilidad, este grupo no se va a esconder, va a dar la cara", comentó el DT argentino sobre el presente de sus dirigidos. El próximo sábado 2 de noviembre, Rayados recibirá a Atlas con el objetivo de sumar una victoria que lo deje bien perfilado de cara a las últimas dos fechas.

Impacto por el tremendo recibimiento a River vs Atlético Mineiro: "Para la historia"

Con la serie 0-3 en su contra, el conjunto de Núñez no logró su objetivo de dar vuelta la serie y meterse en la final del certamen continental. Sin embargo, los hinchas, a sabiendas del duro compromiso que el equipo tenía por delante, recibió a sus jugadores con una fiesta espectacular repleta de bengalas, banderas y cánticos que maravilló alrededor del mundo.

El impactante recibimiento de los hinchas del 'Millonario' en la previa del duelo de vuelta ante Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores.

La mala noticia que recibió River para el partido contra Banfield tras quedar eliminado

River recibió otra mala noticia este miércoles, horas después de la dura derrota ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores. Es que debido a la pirotecnia utilizada por los hinchas ante los brasileños, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó al "Millonario" cuando reciba el sábado a Banfield, por la Liga Profesional de Fútbol.}

El órgano le aplicó a River Plate la clausura total de la Tribuna Centenario, con una capacidad para 9652 espectadores, debido al riesgo que representó el uso de artefactos pirotécnicos durante el ingreso del equipo de Marcelo Gallardo al Monumental. Por otra parte, tampoco se permitirá el ingreso de banderas de palo ni elementos de celebración que generalmente organiza la Subcomisión del Hincha, y se prohibirá cualquier otra actividad relacionada a festejos.