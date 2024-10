Mariano Closs explotó contra un jugador de River en la ida con Mineiro por la Libertadores: "No anduvo"

La bronca de Mariano Closs con un jugador de River en la ida con Mineiro

Mariano Closs no perdonó a un futbolista de River Plate que tuvo una floja noche en la dura derrota por 3 a 0 ante Atlético Mineiro en Brasil. El duelo de ida por la semifinal de la Copa Libertadores terminó en favor de los locales y los comandados por Marcelo Gallardo no tuvieron un buen desempeño. Uno de los más criticados fue justamente a quien remarcó el periodista de ESPN que relató el partido para la cadena de Disney y no se guardó nada.

El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Nicolás Fonseca, el uruguayo que estuvo entre los titulares en lugar de Matías Kranevitter por decisión del entrenador. El hombre que apareció en las últimas convocatorias de Marcelo Bielsa en la "Celeste" erró varios pases y le costó controlar la pelota en distintas ocasiones. Basándose en dichos errores, el conductor de F12 lo fulminó con sus comentarios en vivo.

"No... no anduvo Fonseca, eh. Mirá que maneja la pelota, pero se ha equivocado en algunos pases. Yo creo que Gallardo lo ha puesto para eso, para que sean limpios los pases", esbozó Closs en un momento del primer tiempo cuando Mineiro ganaba 1 a 0 sobre el final del primer tiempo. Ya en el complemento, ante otra falla del volante, el periodista agregó: "Insisto, no ha estado preciso con la pelota. Esta vez la quiso matar, es cierto era fuerte, pero la mandó sobre un costado y algo le dijo Gallardo". El "Muñeco" explicó poco después en conferencia de prensa que su idea con respecto a este encuentro trascendental no fluyó. El próximo martes 29 de octubre en el Estadio Más Monumental tendrán la revancha, pero también la difícil tarea de remontar una serie por demás adversa en el torneo continental que buscará levantar por quinta vez en su historia.

Nicolás Fonseca fue el apuntado por Mariano Closs por su rendimiento contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores

Cuándo juegan River vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El "Millonario" se presentará en un cruce trascendental con el equipo de Milito el próximo martes 29 de octubre del 2024 a las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con el objetivo de revertir el 3 a 0 sufrido en Brasil. El ganador de esta serie chocará en la gran final en Núñez contra el vencedor de Peñarol vs. Botafogo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports y por Telefe, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

