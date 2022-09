Marcelo Gallardo, a los gritos tras la caída de River vs. Banfield: "Cara de culo"

Marcelo Gallardo estuvo a los gritos luego de la derrota de River contra Banfield en el fútbol argentino. Y revelaron que pidió que "dejen de tener cara de culo".

Marcelo Gallardo volvió a enojarse después de la derrota de River por 2-1 contra Banfield en el Estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Si bien el entrenador del "Millonario" brindó la conferencia de prensa habitual, hubo un detalle muy particular que llamó la atención de los periodistas presentes en la sala.

"El Muñeco" estaba fastidioso luego de la segunda caída consecutiva de su equipo y observó demasiados cabizbajos a los comunicadores de los medios partidarios. Por lo tanto, quiso levantar el ánimo de ellos a puro grito y arenga.

Los fuertes gritos de Gallardo tras la derrota de River vs. Banfield: "Muchas caras largas veo"

Una vez terminada la charla de casi media hora con los comunicadores, el DT de "La Banda" tuvo una actitud inédita con ellos. El encargado de revelarlo a través de las redes sociales fue Juan Cortese, el cronista que cubre la actualidad del conjunto de Núñez para el canal de televisión TyC Sports.

Mediante la cuenta oficial de Twitter (@juancortese), el periodista reveló que "al finalizar la conferencia de prensa (no se vio en ningún medio), Gallardo, bajando las escaleras, arengó a todos los periodistas presentes". Incluso, agregó que el técnico les dijo a los presentes: "´Muchas caras largas veo por acá. ¡Sonrían, vamos, ey! Dejen de tener esa cara de culo, vamos, eh´". "Y se fue sacando pecho como pocas veces lo vi", cerró.

La conferencia de prensa de Gallardo luego de River vs. Banfield

Pocos minutos después de la segunda caída en fila del "Millonario" en el torneo, el técnico salió a defender a su plantel de manera contundente: "Hoy no jugamos mal, perdimos un partido difícil de explicar: cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol de Banfield que fue una jugada aislada". "El partido de hoy marca un poco la irregularidad que venimos viviendo. No podemos salir de eso y, con estas dos derrotas consecutivas, se convierte en una racha negativa", analizó.

La conferencia de prensa de Gallardo post River 1-2 Banfield.

"No es para dramatizar, es el año que estamos viviendo: un año irregular, en el cual no nos encontramos del todo como equipo. A partir de ahí es toda mi responsabilidad, porque no pudimos conformar un buen equipo y ser confiables", insistió el ídolo de la institución. También añadió que "se trata de mantener convicciones y seguir trabajando". "Acompañar este proceso negativo, protegernos para salir desde adentro, fortalecernos a partir de estos malos resultados sin dramatizar de más", dijo.

Gallardo concluyó: "Yo vengo acá a proteger a los jugadores, a respaldarlos. Que esos futbolistas que no se encuentran en su mejor nivel puedan seguir trabajando para encontrarlo. No vengo acá a decir que no entienden mi mensaje. Hay algunos procesos que son normales, para algunos jugadores más rápido y otros más lento. Es muy fácil despotricar con un mal resultado y el mal funcionamiento del equipo. Y está bien, yo no veo otra cosa. Pero no voy a dramatizar".