Los alimentos que Demichelis le prohibió al plantel de River

Los alimentos que Martín Demichelis le prohibió al plantel de River en el día a día. Como es la dieta que el DT impulsa en "El Millonario".

Martín Demichelis impulsa una estricta dieta en el día a día para los jugadores de River, el cómodo líder de la Liga Profesional 2023. El entrenador de 42 años les prohibió algunos alimentos y bedidas a los futbolistas del plantel de la Primera División, en busca del mejor rendimiento posible dentro de la cancha.

En diciembre de 2022, a "Micho" le tocó la difícil tarea de reemplazar a Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club, y por ahora le va bien en este nuevo desafío. Con la disciplina a ultranza desde las divisiones menores de Bayern Múnich de Alemania, en apenas tres meses el cordobés ya logró imponer sus condiciones al frente de sus dirigidos.

En un informe publicado por Infobae, en las últimas horas se conocieron las comidas y bebidas que el exdefensor no quiere que consuman sus jugadores. De hecho, detallaron que en el interior del club ya conocen que "están vetados los fritos, los embutidos y las bebidas gaseosas, cosas que no son beneficiosas para futbolistas de alto rendimiento". Igualmente, desmintieron que estén prohibidas las harinas porque "sería como no ponerle combustible a un auto de carrera”.

Los embutidos, prohibidos por Demichelis en River.

Las comidas y bebidas permitidas por Demichelis en River

Sin embargo, también comunicaron la lista de alimentos que sí pueden ingerir los jugadores de "La Banda". Se trata de los arroces, los pescados (blancos o azules), las carnes magras, los fideos, las verduras, las frutas, el pollo, la leche deslactosada (de almendra o de soja), el agua y los jugos.

Los deportistas también pueden consumir las limonadas, pomeladas o naranjadas (agua con jugo exprimido). Incluso, detallaron que "la intención es que tomen cosas naturales y que no poseen colorantes". En lo que respecta a las bebidas isotónicas, normalmente, son sólo para los entrenamientos.

Cómo es el desayuno en el River de Demichelis

Para el primer alimento del día, considerado el más importante para muchos nutricionistas, los futbolistas pueden inclinarse por tostadas de pan blanco o negro (con y sin gluten), que pueden ser acompañadas por las mermeladas orgánicas. Luego de las comidas, en cambio, pueden comer ensaladas de frutas, las cuales los días de entrenamiento o concentración aparecen cortadas para que puedan armarlas a su gusto. En algunas ocasiones también se incluyó el clásico queso y dulce, pero no tienen permitido ingerir otros dulces como tortas, facturas o bizcochos por ejemplo.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Atlético Tucumán

El equipo de Demichelis visitará al de Lucas Pusineri por la fecha 14. Con el arbitraje de Fernando Rapallini, el partido será el viernes 28 de abril de 2023 a las 21.30 horas en el Estadio Monumental José Fierro. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, para el cual hay que tener contratados el servicio de cable y el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de su propia plataforma paga Star+. Además, habrá otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.