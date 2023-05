La sorpresiva admiración de Miguel Borja por un referente de Boca Juniors: "La grandeza"

El colombiano lleno de elogios a un rival del Superclásico por una actitud que tuvo con un compañero del "Millonario".

El delantero de River Plate Miguel Borja elogió públicamente el pasado miércoles a uno de los referentes de Boca Juniors a días de la victoria en el Superclásico. El colombiano destacó una actitud particular luego del escándalo que se armó entre los jugadores tras su gol.

Pasaron algunas horas de la victoria del "Millonario" en el estadio Monumental y aún sigue habiendo discusiones en torno a la violenta pelea que se dio en pleno campo de juego. Más allá de la polémica que se generó sobre quién tuvo más o menos responsabildiades en el hecho, Borja puso paños fríos y resaltó la postura de un jugador del "Xeneize" en la disputa.

El elogio de Miguel Borja hacia Chiquito Romero tras el Superclásico

En diálogo con TyC Sports, el atacante de 30 años fue consultado sobre qué sentió tras su gol al rival de toda la vida del equipo de Núñez y expresó sobre su tiro desde los 12 pasos: "Feliz, agradecido con Dios, con todos los compañeros. Tenía mucha fe cuando cogí la pelota, me lo decían todos después del partido".

"Cuando llegué a casa, la felicidad de mi familia y de mis amigos es muy importante. Es muy bonito cómo ellos vivieron esos momentos de mucha tensión, decían que les temblaban las piernas, pero Dios me respaldó en un momento importante", señaló.

Luego, cuando le preguntaron si había analizado los moivimientos del arquero rival a la hora de los penales, contó: "No lo estudié, solamente lo tenía claro yo y (Franco) Petroli. Él me dijo que si él era el arquero lo iba a tapar porque sabía que iba para allá". Y agregó un elogio sobre Romero: "Enfrente a un gran arquerosabemos la talla que tiene, y quiero resaltar a la gran persona que es dentro del campo de juego, y cómo se manejó en un momento tan clave y cómo le habló a Pala (Palavecino). Eso habla de la grandeza de un jugador”.

Si bien el exjugador del Palemieras no está teniendo los minutos que desearía, ya que por el momento Lucas Beltrán es el delantero titular, desde su llegada en junio de 2022 ya jugó 36 partidos, marcó 14 goles y dio 2 asistencias. Con el gol en el Superclásico, Borja ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas y sumó relevancia para los pr´ximos choques del "Millonario", que tendrá Copa Libertadores y Liga Profesional.

Demichelis reveló el calvario de su hijo en River y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN: "Miedo"

Martín Demichelis sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo al revelar el calvario de su hijo Bastian (13), que juega en las divisiones inferiores de River. El entrenador de 42 años fue invitado al programa de televisión ESPN F90. Allí se animó a filtrar detalles de una charla íntima que tuvo con el mayor de los tres hijos que tuvo con su esposa Evangelina Anderson.

El DT del "Millonario" se refirió al sufrimiento que tuvo en algún momento el pequeño nacido en Alemania, hermano de Lola (10) y Emma (6). El conductor del ciclo deportivo le preguntó al exdefensor si va a ver a Bastian jugar en las categorías menores del club de Núñez y el ex Bayern Múnich les contó una conversación que tuvo con él hace poco tiempo.

Demichelis sorprendió al Pollo Vignolo y filtró la crisis de su hijo Bastian: "Se puso a llorar"

Apenas comenzada la entrevista en ESPN F90, el director técnico del líder de la Liga Profesional 2023 tuvo el siguiente diálogo con el líder del programa y con el exfutbolista Oscar Ruggeri:

Vignolo (V): "Cuando vas a ver a tu hijo jugar...".

Demichelis (D): "Pude poco, una sola vez".

V: "¿Te ponés en padre, en técnico?".

D: "Nooo... Me alejo en un rincón y opino poco y nada. Para eso está su entrenador".

Ruggeri (R): "Pero después sí en el auto, cuando vas... Cuando vuelven, ¿él te pregunta o no?".

D: "Pregunta porque es inteligente y tiene un deseo de aprendizaje".

R: "¿De qué juega?".

D: "De central".

R: "¿De central? ¡Ah bueno! Si no le hablás vos...".

D: "Pero mirá, honestamente le pregunto si se divirtió. Porque un día llegó y se largó a llorar. Le digo: ´¿Qué pasó?´. ´No, nada...´. ´No, contame´. Bueno, ese día no se lo pude sacar. Al otro día le pasó lo mismo, le digo: ´¿Qué está pasando?´. Y me dijo ´tengo miedo a equivocarme´. ¡No, pará! Ahí estamos mal. Porque de verdad, si no te vas a divertir con 13 años estamos equivocados... Sé que se viralizó un mensaje mío que escribí en un grupo de padres porque a otro compañerito, que habían perdido el clásico por un error suyo de central, le pasó lo mismo: un sentido de culpa muy grande. Entonces dije no, a todos los papás les digo que nosotros estamos para disfrutar de la evolución de los chicos y simplemente el acompañamiento. No exijamos un rendimiento a esas edades. Yo me hice jugador profesional porque amaba estar con la pelota, no porque teníamos que rendirle cuentas a un entrenador. Claro que todos queremos ganar, pero siendo un niño te tenés que divertir".

V: "¿Y después cambió, viste que se divirtió más?".

D:" Sí, sí, como todo niño. Todos terminamos de ser jugadores de fútbol y de aprender hasta el último día... Imaginate un chico de 13 años".

R: "¿Y cómo convive con tu apellido? Sabés que es un tema...".

D: "No lo sé, Oscar. A veces me dice ´no papá, no vengas...´. Y le digo ´no, yo a ver los entrenamientos para aprender´. Creo que fui a un partido, que justo coincidió que jugaban en el River Camp, y a cinco entrenamientos. Pero si voy, opino poco y nada".