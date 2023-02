Jorge Brito salió a marcarle la cancha a Daniel Pasarella por su regreso a River Plate

El presidente del "Millonario" se refirió al retorno del "Kaiser" al Monumental en medio de la polémica.

El presidente de River Plate, Jorge Brito, salió a explicar el pasado viernes en medio de la polémica por qué la dirigencia invitó a Daniel Pasarella para el homenaje que se realizará a los campeones del mundo en el estadio Monumental.

Las últimas horas en el "Millonario" fueron agitadas luego de que se anunciara que Pasarella estaría el próximo domingo en Núñez para ser agasajado junto a otros exjugadores de River que lograron la gloria con la Selección Argentina, en la previa encuentro con Argentinos Juniors, Sin esquivar el tema en cuestión, Brito dio detalles de la invitación al "Kaiser", que generó polémica entre los hinchas por cómo se fue del club en 2013 y con el recuerdo del descenso.

Qué dijo Jorge Brito sobre el regreso de Daniel Pasarella a River

Jorge Brito contó por qué invitaron a Daniel Pasarella al homenaje de los campeones del mundo: "A veces lo correcto no es lo políticamente correcto".

El presidente del "Millonario", mientras recorría las nuevas obras del estadio Monumental, reveló quién fue el encargado de tener la iniciativa de sumar a Pasarella al homenaje: "Lo hemos hecho siempre. Siempre que hemos invitado a los campeones, se ha hecho a todos. Nunca se hizo una discriminación, a quien si y a quien no".

Y luego agregó sobre la situación: "Para mí hubiera sido muy sencillo tener una actitud populista y decirles ahora 'he decidido enviar a todos menos a Passarella'. A veces lo correcto no es lo políticamente correcto. Nosotros elegimos acá actuar de la manera que debemos actuar como dirigentes y nos parecía que lo correcto era invitar a todos los jugadores de River que fueron campeones del mundo".

El máximo dirigente de River también avisó que, si bien no avala la gestión del exdefensor como mandamás del club, lo importante es que se viva una fiesta. "Acá vale la aclaración, se está invitando a los jugadores campeones del mundo, no a los ex presidentes. Lo que les pido es que no opaquemos el gran momento de tener una foto con todos los campeones del mundo y principalmente de (Franco) Armani, quien es el único campeón del mundo actual, en River y en el fútbol argentino".

Pasarella rompió el silencio y dejó una impensada frase sobre el descenso de River

Daniel Pasarella habló sobre lo que le genera su regreso a River Plate el próximo domingo para el homenaje que realizará el club a los campeones del mundo y dio a entender que el expresidente de la AFA Julio Grondona fue el responsable de enviar al descenso al "Millonario" al Nacional B en 2011, cuando él era el presidente.

En diálogo con el programa Libero de TyC Sports, Pasarella manifestó qué le genera retornar al Monumental: "Acepté rápidamente la invitación. Nunca dudé. Tengo muchos amigos y familia que quieren estar ahí también"

La responsabilidad del descenso de River al Nacional B en el 2011 es una tema latente en la historia del club, ya que algunos hinchas señalan a Pasarella como el máximo responsable del hecho. Sobre esto, el exjugador de la Selección Argentina comentó: "El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso. Pero es una historia larga, mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con ese dolor encima, yo me sigo acostumbrando. Sé que no soy el culpable del descenso de River".

Sobre si podía separar su protagonismo como jugador y su rol como dirigente de River, Pasarella sorprendió al señalar: "El tema de la dirigencia yo no quiero hablar porque la persona que tendría que estar no está en la charla". Al ser consultado sobre a quién se refería, luego de que los periodistas le nombraran a Julio Grondona como ser el responsable de enviar a River al descenso, manifestó: "Eso lo decís vos".

Y luego, sobre cómo cree que será recibido en la cancha soltó: "No tengo problemas en si algún hincha me reprueba. cada uno agarra por su camino. La mayoría de los hinchas que van a la cancha no tienen 17 u 18 años. Yo vuelvo a la cancha por la gente de River".

"Yo tomé esta invitación como algo sano. Para estar con amigos. Unos días antes pasé un homenaje muy lindo en Junín, la pasé muy bien, y eso me acercó a la gente de River. Yo me imaginaba lo que sería un homenaje en la cancha de River y llegó la invitación", expresó.