Insólito: la eliminación de River afecta y entristece a Martín Palermo

River Plate empató sin goles con Atlético Mineiro en el Estadio Monumental y se despidió de la Copa Libertadores 2024 una semana después de caer 3 a 0 en Brasil, pero este resultado no sólo causó un fuerte impacto en Núñez. Martín Palermo, ídolo de Boca Juniors y actualmente desempeñándose como DT, también se vio afectado por este resultado. Es que si el "Millonario" levantaba el trofeo este año, el "Titán" tendría una inmejorable chance de disputar un campeonato histórico en 2025.

El exdelantero surgido en Estudiantes de La Plata está al frente del Olimpia de Paraguay, club que se ilusionaba con la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes que tendrá lugar a mediados del año próximo en Estados Unidos. Sin embargo, dependía de que los comandados por Marcelo Gallardo ganen el torneo continental y esto finalmente no sucederá. Claro que este motivo es el que dejó al margen al conjunto del máximo goleador histórico del "Xeneize", siendo el único cupo disponible para el certamen que ya cuenta con 31 equipos clasificados.

Si los de Gallardo avanzaban a la final que tendrá lugar en el mismísimo Monumental y luego la ganaban, liberarían un cupo que ya tienen como representante del fútbol sudamericano junto a Boca para llegar como el flamante campeón. Lamentablemente para los de Núñez, esto no sucederá y el último club en meterse en el certamen saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y el ganador de Peñarol vs. Botafogo. En cuanto a esta semifinal, los brasileños ganaron 5 a 0 en la ida, por lo que los uruguayos no la tendrán nada fácil en su cancha en Montevideo.

El último en clasificar al Mundial de Clubes fue nada más y nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi, lo cual el propio Gianni Infantino se encargó de comunicar. El presidente de la FIFA le dio la bienvenida a la institución presidida por David Beckham, en la que se desempeña el campeón del mundo con la Selección Argentina quedando por definir un sólo lugar para el ganador de la Libertadores. Con la fase de grupos aún por definir, dicho torneo dará comienzo el domingo 15 de junio y se extenderá hasta el 13 de julio en Estados Unidos.

Martín Palermo, actual DT del Olimpia de Paraguay

Cómo se jugará el Mundial de Clubes 2025: el formato de competencia

Fase de Grupos

8 Grupos de 4 equipos.

Los equipos jugarán tres partidos, todos contra todos.

Clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo.

Eliminación directa

Octavos de Final: 16 mejores equipos clasificados.

Cuartos de Final y Semifinales.

Final: se disputará el 13 de julio.

Los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

UEFA (Europa):

Inglaterra: Manchester City y Chelsea.

España: Real Madrid y Atlético Madrid.

Italia: Inter y Juventus.

Alemania: Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Francia: PSG.

Portugal: Porto y Benfica.

Austria: RB Salzburgo.

CONMEBOL (Sudamérica):

Brasil: Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Argentina: River y Boca.

Cupo para el campeón de la Copa Libertadores 24.

CONCACAF (Norte y Centroamérica):

México: Pachuca, Monterrey y Club León.

Estados Unidos: Seattle Sounders e Inter Miami.

AFC (Asia):

Arabia Saudita: Al Hilal.

Emiratos Árabes: Al Ain.

Japón: Urawa Reds.

Corea del Sur: Ulsan.

CAF (África):

Marruecos: Wydad.

Egipto: Al Ahly.

Sudáfrica: Mamelodi Sundowns FC.

Túnez: Espérance Sportive de Tunis.

OFC (Oceanía):