Gallardo lo dejó ir, ganó todo y ahora lo quiere de refuerzo para el Súper River 2025

Gallardo no lo tuvo en cuenta, ganó todo y ahora lo quiere en River

River Plate no para en el mercado de pases del 2025 y en las últimas horas trascendió que avanza por un exjugador de la institución que con el paso de los años ganó varios títulos importantes. Si bien no será fácil repatriarlo, en el "Millonario" no pierden la ilusión ya que se trata de un campeón del mundo que se uniría a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella. En principio, hubo negociaciones pero no una oferta formal aunque todo indica que la cúpula comandada por Jorge Brito la llevará adelante.

Marcelo Gallardo sueña con que su equipo pelee en todos los frentes tales como la Copa Libertadores, los torneos locales y el Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos a mediados del 2025. Por este motivo, además de los futbolistas de la Selección Argentina con los que ya cuenta, ahora va por Guido Rodríguez. Aunque no tuvo mucho rodaje en la primera etapa del DT, es uno de los apuntados para seguir formando el Súper River de cara a la temporada.

Cabe destacar que cuando el volante era muy joven, el "Muñeco" lo dejó marcharse a Defensa y Justicia para sumar minutos porque contaba allí con Matías Kranevitter y Leonardo Ponzio, entre otros. Ahora, si Rodrigo Villagra finalmente deja el "Millonario" en este mercado, será fundamental para la dirigencia y el entrenador contar con otro mediocampista para reforzar esa zona en la que ya tienen a Enzo Pérez y al propio Kranevitter.

Sobre esta cuestión, según informó el periodista Guido Glait, River preguntó condiciones al West Ham de Inglaterra aún sabiendo que su DT -Graham Potter- lo considera una pieza clave en la formación. Por este motivo, dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en las próximas horas y las intenciones del jugador para regresar a Núñez.

Guido Rodríguez, apuntado por Marcelo Gallardo para volver a River

¿Cuánto vale Guido Rodríguez hoy para River?

De acuerdo con el portal especializado en el mercado de pases, Transfermarkt, el costo del mediocampista central en la actualidad es de aproximadamente 15 millones de euros.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guido Rodríguez con West Ham?

El vínculo del volante de contención con el club inglés se extiende hasta el 30 de junio del 2027.

Los números de Guido Rodríguez en River

18 partidos oficiales entre el 2014 y el 2015.

1 gol.

4 títulos conseguidos.

¿Quiénes son los refuerzos de River en 2025?