Gallardo festeja en River por el anuncio de Enzo Pérez desde Estudiantes: "Tomé la decisión"

Enzo Pérez le dio la mejor noticia a Gallardo en River tras otro título con Estudiantes.

Enzo Pérez consiguió otro título en su carrera, con la camiseta de Estudiantes de La Plata, y le dio la mejor noticia a Marcelo Gallardo en River Plate. El mediocampista mendocino de 38 años se coronó en el Trofeo de Campeones 2024, en la final frente a Vélez Sarsfield, y anunció su despedida del "Pincharrata" en el diálogo con los medios de comunicación en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El volante de contención confirmó que no seguirá en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez y el contexto está dado como para que regrese al conjunto de Núñez. Si bien todavía no hubo confirmaciones oficiales al respecto, todo indica que Enzo Pérez volverá a River para retirarse con los colores del equipo del que es hincha y uno de los máximos ídolos de la historia. Luego de haberse marchado a finales del 2023 por las diferencias con el entonces entrenador del "Millonario", Martín Demichelis, el retorno del ex Selección Argentina a la "Banda" como refuerzo podría ser la primera gran noticia del 2025 en el mercado de pases.

Enzo Pérez confirmó que se va de Estudiantes y River sueña: "No voy a renovar"

"Tomé la decisión de no seguir en el club. Muchísimas gracias por el respeto, el respaldo, el cariño, y por el abrazo que me dieron nuevamente", comunicó el mediocampista en la zona mixta. Más allá de los cánticos de la hincha del "Pincha" para que se quedara a disputar otra Copa Libertadores con la institución, el ex Benfica completó: "Ya hablé con la dirigencia, no voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en el 2007, me abrieron las puertas, después en el 2012 y ahora... Sólo palabras de agradecimiento, los quiero mucho y les tengo un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, cómo me han hecho crecer como persona".

De esta forma, Pérez está a un paso del regreso al elenco de Gallardo, que necesita un volante central de jerarquía luego de un 2023 irregular por parte de Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra y Matías Kranevitter en esa posición. De hecho, uno o incluso hasta dos de ellos podrían irse en el caso de que se concrete el retorno de un emblema como el ex Godoy Cruz de Mendoza.

Enzo Pérez le dio la mejor noticia a Gallardo en River tras otro título con Estudiantes.

Los números de Enzo Pérez en Estudiantes de La Plata en 2024

47 partidos oficiales.

Sin goles.

Una asistencia.

2 títulos obtenidos.

Otros tres referentes se despidieron de Estudiantes tras el Trofeo de Campeones

Además de Enzo Pérez, anunciaron su adiós al club de La Plata otros símbolos que le dueron muchísimo al plantel como Luciano Lollo, Federico Fernández y Pablo Piatti.