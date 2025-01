Enzo Pérez volvió a River: el número que usará en su regreso al Millonario

Enzo Pérez volvió a River: qué número usará en su regreso al Millonario.

Enzo Pérez es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Club Atlético River Plate. Es por eso que su vuelta al "Millonario", oficializada durante la tarde del 3 de enero de 2025, fue celebrada por todos los hinchas del club de Núñez. Ahora bien, ¿cuál será el número/dorsal que utilizará el mendocino?

Teniendo en cuenta que en su etapa anterior utilizó la camiseta 24, todo podría indicar que este sería el número a usar por Enzo Pérez. Sin embargo, no hay que olvidar que actualmente es Marcos "El Huevo" Acuña quien lleva dicho dorsal. De todos modos, esto no sería impedimento.

Ocurrió, en ocasiones, que la vuelta de alguien querido a River modifique el dorsal de un futbolista que ya estaba en el plantel. Sucedió con Ariel Ortega a mediados de 2009, cuando volvió al "Millonario" y Marcelo Gallardo era el portador del dorsal número 10. En ese momento, "El Muñeco" se lo cedió y "El Burrito" se quedó con el emblemático número.

En esta ocasión, habrá que ver si Marcos Acuña cede su número 24 para la segunda etapa de Enzo Pérez. Caso contrario, quien supo ser capitán en gran parte del ciclo Gallardo tendrá que elegir entre otras alternativas. Por ejemplo, en caso de que Matías Kranevitter deje la institución para irse a Belgrano de Córdoba, tendrá a su disposición la camiseta número 5.

Nueva preocupación para Gallardo: quién es la figura de River que se puede ir en este mercado de pases

River Plate es uno de los equipos más activos del fútbol argentino en el actual mercado de pases. El "Millonario" ya concretó los fichajes de Gonzalo Tapia y Enzo Pérez (ambos ya pasaron este jueves por la revisión médica), al tiempo que parece tener todo acordado con Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Leonardo Fernández y Lucas Martínez Quarta. A estos refuerzos de gran jerarquía se puede sumar Gonzalo Montiel, otro jugador de la Selección Argentina que regresaría al club proveniente del Sevilla de España. En el medio de todas las altas para fortalecer el plantel de Marcelo Gallardo, el interés de un club de la MLS por una de las principales figuras del equipo en la actualidad sorprendió a todos.

Columbus Crew se interesó por Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de gran presente en el cuadro de Núñez. El conjunto de Ohio, en el que juega el exRiver Andrés Herrera, no formalizó ninguna oferta pero podría ejecutar la cláusula de rescisión de apenas 4 millones de dólares para llevarse al goleador del "Millonario" en 2024. A pesar de las críticas recibidas por los hinchas, el "Colibrí" expresó en las últimas semanas su deseo de continuar en el equipo: "Mi familia se siente a gusto en Argentina y lo lindo y especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso es algo que me gusta. Me quiero quedar en River por mucho tiempo", declaró.

Los números de Miguel Ángel Borja en River Plate