Eligió River: se confirmó lo que pasó con Adam Bareiro y Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador

La sorpresa de la no convocatoria de Adam Bareiro a la Selección de Paraguay llamó la atención a casi todos los hinchas de esa Selección. Es que el delantero solía ser un número puesto en los llamado al combinado nacional de ese país y, ahora, se conoció la verdad de la situación porque lo confirmó Gustavo Alfaro.

El entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, confirmó lo que había pasado en el encuentro y en la charla que tuvo con el delantero de River. Al respecto, el técnico reveló: "Hablé con Adam en su momento. Hablamos cuando vino acá, también después en el periodo donde estamos teóricamente en pausa. Yo le decía que quiero tener su mejor versión y por qué razón no puedo tenerla y él me decía lo mismo". En este sentido, agregó que el problema "era la cuestión física, que por el tema de la Copa América no pudo hacer pretemporada y que para él son clave desde lo físico y son esenciales para poder estar en su mejor forma física y futbolística”.

En ese mismo sentido, Alfaro agregó que por esta situación es lógico que prefiere que se ponga bien físicamente. "Yo le dije que si él no tiene su mejor versión no le sirve ni a la Selección ni tampoco a River. Entonces yo necesito tu mejor versión y que juegues en River porque si no jugás en River también te va a costar. Le dije ´te doy un tiempo para trabajar, pero ojo, el lugar que uno deja vacío puede ser ocupado por otro, entonces mirá que acá nadie tiene el lugar asegurado. Cada convocatoria es una historia distinta. Entonces trabajá, porque quiero ver tu mejor versión y hasta que no tengas tu mejor versión no te vas a ganar el derecho para estar, tanto para vos como para todos los demás´”.

Cuáles son las posibilidades de que Matías Almeyda dirija en Chivas de Guadalajara

Luego de dejar el club de Jalisco en 2018, Almeyda tuvo un paso por la MLS al frente del San José Earthquakes que se prolongó hasta 2022. En ese año, dio el salto a Europa para dirigir al AEK Atenas, equipo con el cual se consagró campeón en 2023 y en el que se encuentra actualmente. Por este motivo, las chances de que regrese al fútbol mexicano son muy bajas, a pesar de la ilusión de la hinchada de Chivas con su vuelta.

Los títulos de Matías Almeyda como director técnico de Chivas