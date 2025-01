El sorpresivo enojo de Gallardo con un periodista por los juveniles de River: "No confundas"

El 'Muñeco' protagonizó un tenso cruce con un periodista en la conferencia de prensa que dio este jueves.

Este jueves al mediodía, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la previa del debut de River Plate en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025 ante Platense. El director técnico del 'Millonario' habló sobre el mercado de pases del equipo y la importancia de los refuerzos de jerarquía que llegaron para disputar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. A pesar del clima relajado, el 'Muñeco' también protagonizó un tenso cruce con un periodista por una incómoda pregunta.

Consultado acerca de la poca cantidad de minutos que tuvieron los futbolistas surgidos de las inferiores, entre ellos Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre (los tres convocados a la Selección Argentina que debutará en el Sudamericano Sub 20 este viernes ante Brasil), Gallardo dejó una respuesta tajante: "Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Tiene mucho para evolucionar. Ya que esté acá es un privilegio, si tiene o no minutos es un tema de que el se vaya preparando para esa continuidad. No confundamos a la gente con que no hay chicos que tengan minutos, que no se les da la oportunidad. No confundas a la gente porque no es por ahí", sentenció.

El entrenador del conjunto de Núñez destacó que intenta "respetar los procesos" de los jóvenes jugadores que suman minutos para ganar confianza y que se desarrollan semana a semana en los entrenamientos. Y agregó dirigiéndose al periodista: "Vos marcaste algo cierto al principio, soy un entrenador que le ha dado muchas oportunidades a los jugadores de la casa. Si repasás el plantel, hay muchos jugadores que hoy tienen una actualidad y que también fueron (esos jóvenes). No confundas a la gente con que hoy no le quiero dar oportunidad a los jugadores de la casa. Si yo considerara que están en condiciones estarían tranquilamente ¿Está claro?".

La frase de Marcelo Gallardo que ilusiona a todo River: "River es todo"

A meses de haber comenzado su segundo ciclo como DT del 'Millonario' y con objetivos importantes por delante como la Libertadores y el Mundial de Clubes, Gallardo dejó una emotiva frase sobre lo que significa para él el club: "Yo estoy acá porque quiero estar, y quiero estar mucho tiempo. Estoy acá porque me gusta estar en mi país, estoy acá porque quiero a mi país, estoy acá porque siento que, para mi, River es todo", definió.

Tras un mercado lleno de refuerzos de lujo, River se prepara para afrontar las competencias del 2025.

Sonríe Gallardo: River ya comenzó a trabajar en la renovación de una de sus figuras

River Plate debutará el sábado 25 de enero a partir de las 21:30 horas ante Platense por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Luego de una pretemporada positiva, con dos victorias en los amistosos disputados frente a la Universidad de Chile y la Selección de México, y un fuerte mercado de pases en el que llegaron ocho refuerzos (falta Lucas Esquivel, proveniente de Athletico Paranaense, cuyo traspaso se destrabó en las últimas horas), el 'Millonario' se prepara para afrontar un 2025 lleno de competencias.

A pesar de los fichajes de Gonzalo Tapia y Sebastián Driussi para fortalecer la ofensiva del equipo, el delantero titular actualmente para Marcelo Gallardo es Miguel Ángel Borja. El colombiano tuvo dos presentaciones muy buenas (convirtió un gol en ambos encuentros) ante el conjunto chileno y 'La Tri', y se mostró motivado para los desafíos que tendrá este año: "(Quiero) superar a ese Miguel Borja del 2016 que había marcado 39 goles", declaró tras el último triunfo. Por este motivo, la dirigencia del cuadro de Núñez ya trabaja en la renovación de su contrato, el cual termina el 31 de diciembre de este año.