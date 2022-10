El presidente de River lanzó una fuerte acusación por los árbitros: "Más claridad"

El presidente de River, Jorge Brito, lanzó una fuerte acusación contra el director de árbitros, Federico Beligoy y mostró el malestar de la institución con los arbitrajes que se dieron en los últimos partidos. En una entrevista, Brito declaró: "Tiene una incompatibilidad".

El mandatario de River, por otro lado, hizo hincapié en los últimos arbitrajes que tuvo Millonario y que, según él, "nunca es claro cuando paran a un árbitro por errores o darle descanso". En una charla con ESPN, Brito indicó: "Me parece bien que defienda a los árbitros como secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, pero hoy claramente tiene una incompatibilidad de funciones teniendo ese cargo y al mismo tiempo siendo el que selecciona a los árbitros”. En este sentido, también reveló_ "No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato (por Copa Argentina, no le sancionaron un claro penal con el encuentro 1-0 y luego la Banda perdió por penales). No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy".

Con respecto a las elecciones del árbitro, Brito agregó: "Ellos se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones”.

Elecciones en Independiente: Fabián Doman es el nuevo presidente

Los socios de Independiente asistieron y marcaron un récord de votación en las elecciones del club de Avellaneda. El periodista Fabián Domán se coronó como el presidente del club. Junto a él está Néstor Grindetti y el periodista de ESPN, Juan Marconi.

En total estaban habilitados unos 48.666 socios para votar entre tres listas de las cuales salió el sucesor de Hugo Moyano, quien presidió la entidad en los últimos ocho años. Finalmente fue el periodista el periodista radial y televisivo Fabián Doman (57) que lidera el núcleo llamado 'Unidad Independiente'. Con un perfil claramente antagónico a la actual gestión, el otrora conductor del programa 'Intratables' tiene como laderos a Néstor Grindetti (actual Intendente de Lanús y referente provincial del PRO) y Juan Marconi (periodista deportivo que es hijo de Guillermo, exárbitro y fundador del Sadra). La lista de Fabián Doman, de esta forma, venció a sus competidores Javier Mazza, quien representa al oficialismo con "Agrupación Independiente", y Claudio Rudecindo como referente del partido "Gente de Independiente".