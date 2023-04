El posible adiós de Matías Suárez en River Plate: "Muy triste"

Al delantero se le vence el contrato en diciembre de 2023 y su futuro es una incógnita tras recuperarse de gran manera de su lesión en la rodilla.

El representante de Matías Suárez reveló este martes el pensamiento que tuvo el jugador de River Plate durante los meses que estuvo fuera de las canchas por el problema en su rodilla. El delantero está recuperando su nivel y su futuro en el club aún es una incógnita.

La historia de Suárez en River puede tomarse como un ejemplo de resiliencia. Tras una temporada 2022 para el olvido, en la que sólo disputó 823 minutos en 26 encuentros por la sinovitis en su rodilla derecha, el delantero se operó y comenzó una larga recuperación que hoy lo encuentra con un presente más protagonista y decisivo, algo que da mejores señales de cara al futuro en River.

La revelación del representante de Matías Suárez sobre su futuro en River

Tras haber sido clave en la victoria del pasado fin de semana ante Newells y luego de convertir un golazo ante Gimnasia Esgrima La Plata, hoy su situación parece distinta y su incoveniente en la rodilla parece estable. Sin embargo, el agente de Suárez, Cristian Colazo, manifestó cómo se sintió su representado cuando las cosas no iban bien. "No lo dijo en ningún momento (sobre retirarse). Ha estado muy triste, pero no lo pensó. Siempre pensó en recuperarse y trabajar, siempre apoyado por el médico de River, los kinesiólogos, dirigentes, ex compañeros que ahora están en el cuerpo técnico, el plantel y el técnico. Se hizo querer por todo lo que hace para recuperarse", comentó en una entrevista con Sacá del Medio.

Sobre la actualidad del exjugador de Belgrano de Córdoba, Colazo expresó: "Estamos muy contentos de que vuelva de esta forma. Es el premio al trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. Es un ejemplo. Pasó muchas cosas por sus lesiones y siempre vuelve de la mejor forma. Entrena y le mete mucho para poder recuperarse. Me sorprende cómo vuelve. Y le vuelven a pasar cosas y sigue. Llega una hora antes a los entrenamientos y es un ejemplo de profesionalismo. Todo River lo apoyó muchísimo y está bien rodeado".

Aunque está claro que el día a día será clave para la continuidad del delantero, su contrato con el club de Núñez finaliza en diciembre de 2023 y su agente reconoció contactos desde otros clubes para tentarlo. "En los últimos años le llegaron ofertas, pero siempre dijo que quiere seguir en River. Charlas no hay, pero es por el momento, por todo lo que vino pasando. En algún momento nos sentaremos a charlar, supongo. No sé qué idea tienen los dirigentes de River. Cuando me junte, me dirán. Con Matías no hemos hablado".

Para finalizar, Colazo reconoció cómo fue la decisión de abandonar al "Piarata", club de sus amores, y arribar al "Millonario". "La tomamos juntos. Fue ir al River más importante de la historia. Habrá gente que lo ha entendido y otras que no... Hay que estar en su lugar, y que te llame River después de ganarle una final de Libertadores a Boca, con Gallardo... En Belgrano rechazó ofertas, pero a esa no le pudo decir que no".