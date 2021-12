El histórico récord que Ponzio rompió en River tras el título ante Colón

Leonardo Ponzio alcanzó un nuevo título como jugador de River Plate tras consagrarse en el Trofeo de Campeones y rompió un histórico récord.

Leonardo Ponzio ganó un nuevo título con la camiseta de River Plate este sábado 18 de diciembre. El "León", que se despidió del público riverplatense en el estadio Monumental en la derrota ante Defensa y Justicia, alcanzó una marca histórica para su carrera con el Trofeo de Campeones obtenido en la goleada por 4-0 a Colón. De esta manera, escribió el capítulo final de su carrera en "La Banda" y en el fútbol profesional.

El capitán tuvo dos etapas como jugador de River: entre 2006-2009 y entre 2012-2021. Jugó 358 partidos, está en el top 13 de los futbolistas riverplatenses con más presencias y ganó un total de 17 títulos, sin contar el conseguido en la B Nacional. A pesar de su posición, sumó 10 gritos, con la curiosidad de que la mayoría fueron golazos. Además, regresó al club en la etapa más difícil, logró el ascenso a Primera y nunca más se fue.

El volante central, referente indiscutido, superó en trofeos conseguidos a dos importantes ídolos. Anteriormente compartía la marca de 16 certámenes obtenidos con el máximo goleador riverplatense, Ángel Labruna y además con Ricardo Vaghi. Por este motivo, el triunfo del equipo del "Muñeco" ante el Sabalero, lo colocó como el más ganador de la historia de la institución.

El histórico récord que rompió Ponzio con la victoria ante Colón

Uno de los detalles más importantes de los últimos años de su exitosa carrera, es que se mantiene como el único jugador que está en el plantel desde la llegada de Gallardo a mediados de 2014. Así como pasó por el peor momento de la "Banda" también estuvo en el mejor. Ganó las dos últimas Libertadores y fue fundamental en la mayoría de las copas que levantó el "Millonario".

La emoción de Leonardo Ponzio

Minutos después del final del encuentro, Ponzio recibió un regalo muy especial en el que reconocieron su logro. En las pantallas del Estadio Madre de Ciudades se proyectó un video con distintas imágenes suyas y goles que convirtió a lo largo de su carrera. Acto seguido, brindó algunas palabras para el público presente que coreó su apellido una y otra vez.

"Gracias a mis padres, que están presentes acá, también gracias a ustedes. Vengo diciendo estos días, no me gusta ser el centro de atención. Todavía no caí de lo que uno hizo con esta camiseta. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico. Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y creo que me di al máximo. Me quedo con la sensación de que me voy con muchas ganas de poder seguir en esta casa", concluyó emocionado.

Todos los títulos que ganó Ponzio en River