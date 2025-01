El goleador del fútbol argentino sorprendió sobre su salida del River de Gallardo: "No tuve"

Tomás Nasif contó detalles de su salida de River Plate, tras ser goleador en la Reserva.

El Troneo Apertura de la Copa de la Liga ya tiene una figura incipiente en las dos fechas disputadas, surgida del "Millonario". Se trata de Tomás Nasif, el goleador que milita en Banfield, que también sorprendió sobre el motivo por el que se marchó del River Plate de Marcelo Gallardo.

El delantero, de 21 años, ya lleva tres goles marcados en el inicio del torneo local y es una de las gratas apariciones de nuestro fútbol en 2025. Si bien ya venía mostrando credenciales en la Reserva del club de Núñez, el cordobés dio detalles de su salida del "Millo".

En una entrevista con DSports, el oriundo de Villa del Totoral contó que se fue de River, a préstamo hasta diciembre del 2025, por no tener lugar. "Sentía que mi ciclo en Reserva estaba cumplido, esperaba por la Primera. Elegí salir porque está lleno de figuras”, comenzó diciendo quien hizo un doblete y dio una asistencia frente a Newell's el pasado lunes.

Si bien Nasif venía mostrando credenciales en la Reserva riverplatense, equipo en el que fue goleador en 2024, la gran cantidad de variantes que tiene el "Muñeco" lo hizo plantearse su futuro. “La camiseta de River tiene su peso, no tuve la posibilidad de jugar en primera, sumado a que soy hincha del club, pero tiene su peso”, agregó.

Además, el delantero que es comparado con Radamel Falcao García explicó cómo fue la renovación de su vínculo en el "Millonario": “Tenía dudas si me iban a hacer contrato, pero en las últimas fechas me dijeron que era casi confirmado. Esperé hasta último momento, era sí o sí este año. Trataba de no pensar nada malo, sino uno se mete en un círculo negativo”.

Más allá de su salida, Nasif dejó en claro la buena preparación que tuvo en River: "Desde chiquito te inculcan el buen fútbol, los controles, movimientos. La gente que trabaja en el club es muy buena y capacitada, creo que esa es una de las diferencias sobre el resto de las inferiores de los clubes“.

Formación probable de River Plate vs. Instituto, por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

River Plate vs Insituto: cuándo juegan, hora y tv

River recibirá a Instituto de Córdoba en el Monumental el miércoles 29 de enero a las 21.30, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez y la transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

