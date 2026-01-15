Dónde ver online River vs. Peñarol: a qué hora es el partido y dónde seguir la transmisión

Facundo Colidio y Leonardo Fernández, dos de los destacados de cada equipo.

River enfrenta su segundo examen del año con el objetivo de llegar con buen ritmo futbolístico al comienzo del torneo Apertura. Después de derrotar por 1 a 0 a Millonarios con gol de penal de Gonzalo Montiel, el elenco de Marcelo Gallardo afronta este fin de semana un segundo desafío internacional, frente a Peñarol de Montevideo en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado.

El Manya viene de jugar el último martes por la mañana un amistoso de 50 minutos frente a Independiente en el Campeón del Siglo, en donde cayó por 2 a 1. Un partido que en los papeles puede ser de una dificultad mayor para el Millonario, en una especie de clásico sudamericano, con mucha historia de enfrentamientos. El más recordado, la final de la Libertadores de 1966, donde Peñarol le dio vuelta a River un 0-2, le ganó 4 a 2 y se consagró campeón de la Copa.

A qué hora juegan River vs Peñarol y por dónde verlo

El equipo de Marcelo Gallardo juega este sábado 17 de enero a las 21 en Maldonado, Uruguay.

El partido será transmitido únicamente por el Plan Premium de Disney+, plataforma que se puede ver por computadora, celular o en cualquier Smart TV.

Entradas para River contra Peñarol

Los hinchas de River que deseen adquirir sus entradas para el partido ante Peñarol, que se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, podrán hacerlo a través del sitio oficial de Tickantel. El precio de los boletos van desde los 600 a los 2500 pesos uruguayos (entre aproximadamente 6 y 65 dólares), dependiendo de la ubicación.

River viene de ganarle a Millonarios en el Gran Parque Central.

Cómo llega River al partido

De cara a lo que será este partido, el cuerpo técnico no contaría con Marcos Acuña, quien arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo. Por este motivo, lo quieren preservar para lo que será el comienzo del torneo Apertura, donde el elenco Millonario debe enfrentar a Barracas Central. Es así que quien pica en punta para arrancar de titular es Matías Viña, después de tener 27 minutos el domingo.

Por su parte, quien aparece con grandes chances de debutar el sábado en River es Aníbal Moreno, uno de los refuerzos que tuvo el elenco Millonario en este comienzo de temporada, después de llegar por 7 millones de dólares proveniente del Palmeiras de Brasil. Un jugador que llega en actividad y que se perfila para ser el cinco titular de Gallardo.