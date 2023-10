Desde River, Demichelis tiró un show de palazos contra Boca: "Grandeza"

Envalentonado por otra victoria de River, Martín Demichelis aniquiló a Boca con un show de chicanas y palazos en la conferencia de prensa. El video del entrenador del "Millonario".

Martín Demichelis aniquiló a Boca después de la victoria de River por 1-0 frente a Talleres de Córdoba en el estadio Monumental. A pura chicana, el entrenador del "Millonario" atacó al equipo de Jorge Almirón por su postura mezquina a la hora de defender. El exdefensor de la Selección Argentina marcó las diferencias entre ambos en el estilo de juego y disparó munición gruesa contra el conjunto de La Ribera.

En la conferencia de prensa en la sala del Monumental, el DT apuntó contra el archirrival con un auténtico show de palazos irónicos que despertó la polémica entre los hinchas. De hecho, el cordobés manifestó que no cambia por nada "ganar los dos clásicos del año", aunque su máximo adversario sea finalista de la Copa Libertadores actual.

Demichelis picanteó al Boca de Almirón: "Sin hacer tiempo"

Una vez concretado el triunfo por 1-0 en casa ante "La T", el técnico de la "Banda" se refirió al archirrival histórico y disparó munición gruesa: “Todo lo que significa con respecto a Boca, ya lo demostramos e hicimos lo que teníamos que hacer el domingo pasado. Y no cambio por nada haber ganado los dos clásicos y sobre todo las formas, con la identidad que a esta enorme institución la identifica. Porque fuimos muy protagonistas. Nací en esta casa y entendemos las formas". Con relación al 2-0 conseguido en la Bombonera, recordó: "Fuimos a plantarnos de visitante con mucho carácter, sin cambiar nuestras formas. Y repito, en un momento nos acomodamos más atrás pero siempre pensando en el arco de enfrente, sin hacer tiempo”.

Para ejemplificar la vocación ofensiva de su equipo, el ex Manchester City resaltó que tuvieron “un lateral a los 40 minutos (del segundo tiempo" y lo hicieron "rápido". A pura ironía por las demoras permanentes de Boca ante Palmeiras en Brasil cuando estaba yendo a los penales con un futbolista menos en la cancha, el DT recalcó: "Ningún jugador mío se acalambró y se quedó tirado en el suelo... Son las formas, es una grandeza de vivir. Una forma de vivir que es la grandeza que distingue a este River, que es integral".

Demichelis ganó los dos Superclásicos como DT de River.

Además, "Micho" apuntó a la cuestión social que diferencia a ambas entidades ya que según él "pasan 10.000 personas a diario" por las instalaciones porque el club "no es sólo fútbol". Incluso, destacó que "hay un primario, un secundario, un terciario, está Casa River, Fundación River... River es diferente". De hecho, machacó: "Nosotros intentamos sostener eso, no cambio por nada haber ganado los dos clásicos y las formas en cómo las ganamos”.

Demichelis se refirió al respaldo de los hinchas de River: "Agradecimiento"

Consultado por el cariño de los simpatizantes y socios de la institución en el estadio, el estratega respondió que tiene "un total agradecimiento para los hinchas" que los "despidieron acá de una manera inmejorable, para los jugadores que lo vivieron cada día previo al clásico con una grandísima intensidad y ganas de jugar el partido". Por último, aseveró: "A los minutos de iniciar el partido ya me sentí cómodo y seguro. Lo vi plantado al equipo, lo convencidos que estaban... Hoy otra vez el estadio estuvo lleno y no tengo más que palabras de agradecimiento a esta hinchada diferente que no para de apoyarnos. El triunfo de hoy también es para ellos”.