Demichelis picanteó a los periodistas por el River vs. Boca frustrado en la Copa Libertadores: "Ustedes"

Martín Demichelis se la pudrió a los periodistas por el River vs. Boca frustrado en la Copa Libertadores, tras la victoria contra Colón por la Liga Profesional 2023.

Martín Demichelis "picanteó" a los periodistas presentes en la conferencia de prensa cuando uno de ellos le preguntó por el Superclásico frente a Boca frustrado en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El entrenador de River se refirió al sorteo durante la gala en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde estuvo a punto de darse un nuevo choque contra el archirrival en el máximo torneo continental.

Después de la victoria por 2-0 en el estadio Monumental ante Colón de Santa Fe que lo dejó en las puertas del título en la Liga Profesional de Fútbol, el director técnico de 42 años se soltó y habló de todo. De hecho, se mostró aliviado porque "El Millonario" chocará con Internacional de Brasil y no con "El Xeneize" en el arranque de los playoffs.

El alivio de Demichelis porque no habrá River vs. Boca en la Copa Libertadores: "Iban a estar hablando"

Una vez concretada la victoria contra "El Sabalero", el DT fue consultado por el sorteo en el torneo internacional. Sin embargo, prefirió enfocarse en la definición de la Liga Profesional y respondió: “En lo inmediato voy a hacer un análisis del partido de hoy y posteriormente a ese voy a hacer un análisis de San Lorenzo". Además, "Micho" hizo hincapié en el calendario complicado que le queda a su equipo en el certamen nacional cuando recordó que "después de eso viene Estudiantes, después a Rosario (ante Central) y después Racing, quedan tremendos rivales”.

River va por el otro lado del cuadro y sólo habría una final ante Boca.

Con cautela, Demichelis se sinceró: “Después de eso va a llegar la hora de analizar el sorteo, no me quiero ir mucho más allá... hay que saber valorar". En esa línea, agradeció no tener a Boca enfrente cuando les dijo a los periodistas que "imagínense si en esas últimas dos bolillas tocaba lo que para ustedes hubiese sido una gran noticia, iban a estar las próximas tres o cuatro semanas hablando de los octavos de final y no de lo que viene haciendo River”.

"Entonces, hablemos de que hoy le ganamos a Colón como creo que le gusta al hincha de River", insistió el exdefensor de la Selección Argentina. Por último, destacó el hecho de haber estado con tantos jugadores de las divisiones inferiores en el campo y remató: "Terminamos con seis jugadores del club en la cancha. Ya llegará el momento, no me lleven mucho más allá del partido con San Lorenzo".

Los números de Demichelis como DT de River