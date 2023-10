Demichelis les dice chau: los 2 jugadores que se van de River en 2024

Los jugadores que se irán de River en 2024 por decisión de Martín Demichelis, de cara al próximo mercado de pases. Los futbolistas que se marchan del "Millonario".

Martín Demichelis va conformando de a poco el River versión 2024, en coordinación con el club. El entrenador de 42 años ya planea el mercado de pases y hay jugadores actuales que no estarán más en el "Millonario". Sin demasiados minutos con esta camiseta, "Micho" decidió darles salida a algunos futbolistas a los que no tiene en cuenta.

En este caso, quien seguramente se marchará del club de Núñez es Bruno Zuculini, uno de los que llevan más tiempo en la institución. El mediocampista de 30 años llegó en enero de 2018 y, aunque nunca fue un titular indiscutido, siempre participó del recambio tanto con este DT como con su antecesor, Marcelo Gallardo.

Los dos jugadores que no seguirían en River en 2024

El contrato del volante central termina el 31 de diciembre de 2023, por lo que de no continuar en "La Banda" hasta podría marcharse en libertad de acción. A excepción de que el ex Racing renueve el vínculo en estos días para luego salir a préstamo, "Zucu" no le dejará un rédito económico al club que a comienzos de 2018 le compró la mitad de la ficha a Hellas Verona de Italia a cambio de 3.250.000 euros.

Zuculini, uno de los que se irá de River en 2024.

Con el arribo de Nicolás Fonseca y la probable venta de Nicolás De la Cruz, es una incógnita el futuro de Enzo Pérez en la misma posición a los 37 años. Con Rodrigo Aliendro como una fija, las probabilidades del ex Manchester City de sumar minutos son cada vez menores. Otro jugador que se marchará por la falta de rodaje es Agustín Palavecino.

Los números de Bruno Zuculini en River

122 partidos oficiales desde enero de 2018.

9 goles.

2 asistencias.

8 campeonatos conseguidos.

Los contratos que se le vencen a los jugadores de River en diciembre de 2023

Bruno Zuculini. Enzo Pérez. Jonatan Maidana. Matías Suárez. Emanuel Mammana.

Cuándo juega River vs. Colón de Santa Fe

El enfrentamiento entre "El Millonario" y "El Sabalero" se llevará a cabo el jueves 19 de octubre a las 18:30 horas de Argentina. Este partido corresponde a la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 y se disputará en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.