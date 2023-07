Demichelis hizo llorar a un integrante de ESPN tras salir campeón con River

Martín Demichelis hizo llorar a un integrante de ESPN tras salir campeón con River. El video más emotivo en el Monumental luego de la consagración en la Liga Profesional de Fútbol 2023.

Martín Demichelis vivió un momento muy emotivo es ESPN después de primer título conseguido como entrenador de River. El técnico de 42 años dialogó en vivo, en pleno campo de juego del Monumental, con su excompañero Leonardo Astrada. Ambos estrategas jugaron juntos en "El Millonario" entre 2001 y 2003, ciclo en el que obtuvieron dos campeonatos locales.

"Micho" y "El Negro" conversaron durante varios minutos y repasaron una etapa muy dura que vivieron a la par en la institución de Núñez: el secuestro del padre de Astrada durante un mes post consagración en el Torneo Clausura 2003. Ambos lagrimearon al repasar el sufrimiento del exmediocampista por aquella situación, sobre el cierre de su carrera profesional.

Demichelis y Astrada se emocionaron juntos por River en ESPN: "Me hacés llorar"

Tras haberse saludado al aire, "Micho" tomó la iniciativa, le habló directamente a "Leo" y recordó que “cuando en un momento dificilísimo apareció después de tantos días sin entrenar por lo que había pasado con el papá, que la gente lo vea dando la vuelta olímpica caminando con el grupo...". "La gente no sabía que él había venido y, cuando lo vieron, todos se largaron a llorar", agregó.

"Ese momento es de los que más me marcaron en esta institución", reconoció el cordobés. “Ese y el momento en el que era el Día de la Madre y River nos regaló la chance de poder jugar con el nombres de nuestras madres", añadió el actual estratega de "La Banda". Como su mamá murió tras una grave enfermedad cuando él tenía apenas 14 años, Demichelis profundizó: "Yo ya no la tenía, por eso es la única camiseta que yo tenía encuadrada en mi casa. Mi hermana la sacó y me la trajo y bueno, acá la tengo“. En ese intercambio emocionante entre los dos, el panelista de ESPN no quiso seguir hablando del tema porque se le iba a entrecortar la voz y sentenció: "Me hacés llorar, Micho...".

El emotivo momento entre Astrada y Demichelis en ESPN.

Demichelis conmovió a River al recordar su historia de vida: "Me los arrebataron"

En el diálogo con La Nación, al exdefensor de la Selección Argentina le preguntaron si le gusta planificar a largo plazo y respondió de manera contundente: “¿Proyectar? No, no... ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron". Para explicar su personalidad en ese sentido, el exfutbolista repasó todas las pérdidas familiares que debió superar: "Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad, uno no se queda sin mamá".

Además, "Micho" rememoró cómo falleció su padre en 2013: "Después tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola en 2013, encontró la muerte". El negocio en el que trabajaba su papá quebró, por lo que luego fue camionero y el DT lo veía apenas "cada tres o cuatro meses". Hasta que tuvo un accidente de tránsito: "Me lo trajeron incinerado en una bolsa de residuos", contó crudamente. Dos años antes, en 2011, había muerto en un accidente automovilístico Adrián de Vicente, el exmediocampista de Racing que era el padrino de su hijo mayor Bastian (14).

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también fallecieron otros familiares muy cercanos para él: "Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor, mi único representante (Cyterszpiler) que se suicida…". Por esa razón que el cordobés se acostumbró "a no ver mucho más allá del hoy" y explicó: "Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años". "Yo pienso: '¡Puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo!'. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y a disfrutar del hoy”, sentenció el DT del "Millonario" campeón de la Liga.