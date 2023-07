Demichelis filtró el tercer fichaje de River y sorprendió: "Grandísimo refuerzo"

Martín Demichelis filtró el tercer fichaje de River en el mercado de pases y sorprendió al aportar el nombre del jugador, tras las llegadas de Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori.

Martín Demichelis sorprendió a todos y reveló el tercer refuerzo de River en el mercado de pases. El entrenador del campeón del fútbol argentino considera que uno de los jugadores que ya estaba en el plantel profesional significará una incorporación trascendente para el segundo semestre de 2023.

Después de los fichajes de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, el director técnico llenó de elogios a un central que viene en recuperación como Héctor David Martínez. El zaguero zurdo de 25 años estuvo nueve meses fuera de las canchas como consecuencia de una tendinopatía rotuliana de su rodilla derecha y de a poco va sumando minutos en el primer equipo.

Demichelis destacó a David Martínez como el tercer refuerzo de River: "Podemos contar"

Durante la entrevista con el portal Infobae, "Micho" se refirió al mercado de pases en general. Allí, resaltó no solamente a Colidio y a Funes Mori, sino también al defensor de la Selección paraguaya que ya está a disposición: "Nosotros trajimos tres refuerzos. Se nombra a Ramiro, se nombra a Facundo, pero nosotros recuperamos a David Martínez".

Héctor David Martínez, un central top que va volviendo en River.

"Para nosotros es un grandísimo refuerzo, que lamentablemente no pudimos tener estos meses y ya se está entrenando muy pero muy bien", insistió Demichelis con relación al ex Defensa y Justicia. De hecho, lo describió como "un jugador con el cual se puede contar y potenciar".

El DT incluyó a Matías Suárez y a Bruno Zuculini en una situación similar a la del guaraní, ya que "Suárez terminó muchísimo mejor la temporada de lo que la empezó. Entonces también Matías, estando bien, es otro grandísimo refuerzo". "¿Qué necesito? Que estén todos sanos. Ya falta poco para que también se nos sume Zuculini. Y hemos intentado darles posibilidades a todos. Está claro que hay muchos que están más atrasados en los minutos que otros, pero con la llegada de Facundo y con Ramiro, ahora que estamos para competir en octavos de final, de igual a igual", completó el técnico.

Los números de David Martínez en River

66 partidos oficiales entre sus dos ciclos: 2018-2019 y 2021-2023.

2 goles.

3 asistencias.

4 títulos.

Demichelis opinó de la llegada de Edinson Cavani a Boca: "Gran jerarquía"

Consultado por el arribo del crack uruguayo al archirrival, "Micho" comentó: "Conozco la carrera de Cavani, pero el no haber sido compañero, no haberlo tenido como entrenador, significa conocerlo poco". También mencionó que "gran parte de lo que es un jugador de fútbol va desde lo emocional, de las relaciones personales, de las relaciones humanas, y desde ahí no lo conozco".

Igulamente, el DT aclaró que la llegada del charrúa al club de La Ribera "va a tener un gran impacto mediático porque es un jugador de muchísima trayectoria que ha pasado por grandísimas instituciones de gran jerarquía". Sin embargo, pidió: "Hay que mirar poco de puertas afuera y mucho de puertas adentro, porque nosotros tenemos un grandísimo plantel".