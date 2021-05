Oscar Ruggeri, Enzo Pérez y los consejos para ser arquero de River.

En la noche del miércoles, a partir de las 21 horas, Enzo Pérez saldrá al cesped del estadio Monumental vestido de arquero. Sin guardametas disponibles debido al contagio masivo en el plantel de River, el mendocino debe ponerse los guantes para ayudar al equipo de Marcelo Gallardo en un momento particular de la Copa Libertadores. Y, ante esta situación, fue Oscar Ruggeri quien le dio consejos en el aire de ESPN.

"Hagamos de cuenta que Ruggeri ataja hoy para River y viene un centro", comenzó diciendo Sebastián "El Pollo" Vignolo. Acto seguido, Ruggeri fue el protagonista de los próximos minutos: le tiraron pelotas y él reaccionó atajando con las manos, sacándola con los puños y hasta forcejeando con un supuesto delantero que (en este caso) fue Daniel Arcucci.

"Enzo, estás mirando ahí. Dale. Pará, pero al árbitro sabés cómo le hablo. Andá a decirle, 'hoy no le contés'", comenzó diciendo "El Cabezón", quien exclamó al momento de recibir un supuesto centro: "Tirámela bien, porque tiene que salir para allá".

Al momento de asegurar que utilizaría una mano para despejar la pelota y otra para atacar al rival de turno, Ruggeri exclamó: "¿Cómo le van a cobrar penal hoy? Hoy la tiene que sacar como pueda Enzo. ¿Qué le van a pedir?". De este modo, quien supo salir campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con River en el año 1986 fue artífice de un momento desopilante en la televisión argentina. ¿Lo habrá visto Pérez?

Así ataja Enzo Pérez, el arquero improvisado de River

No son horas fáciles para River Plate. Esta noche, desde las 21 horas, jugará ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores y no tendrá arqueros disponibles. El contagio masivo en el plantel de Marcelo Gallardo obligó al entrenador a utilizar un jugador de campo para custodiar los tres palos "millonarios", y el nombre elegido fue el de Enzo Pérez. ¿Cómo ataja?

En las últimas horas, se viralizó un video del mediocampista atajando en los entrenamientos, en el marco de ensayos informales de fútbol. Puede observárselo al mendocino con los guantes puestos y hasta atajándole un penal a un empleado de seguridad. Ante esta situación, y considerando que es de los más duchos para reemplazar de urgencia a los guardametas aislados, Enzo Pérez se pondrá el buzo de arquero en el estadio Monumental.

Aludiendo al armado del equipo frente a Independiente Santa Fe, y más allá de la presencia de Enzo Pérez en el arco de River, el DT Marcelo Gallardo dispondrá de una formación de once futbolistas y un suplente. ¿Quién estará en el banco? Javier Pinola, quien aún se recupera de una fractura en su brazo derecho y no tiene el alta médica. Estará por si se precisa reemplazar a uno de los titulares en forma urgente, ya que claramente no se encuentra en condiciones físicas de volver pero su soldadura avanza de forma positiva.