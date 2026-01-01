Calendario de River Plate en 2026: fechas de partidos, fixture, rivales y competencias que juega

El entrenador de River Marcelo Gallardo.

River Plate se prepara para enfrentar un 2026 que será muy particular en la vida de la institución. Será la primera vez desde 2014 que no juega la Copa Libertadores de América, por lo que los objetivos del elenco de Núñez pasan por tener una reinvención que le permitan volver a encontrarse con los éxitos, una palabra que no conoció a lo largo de todos 2025 y una página que quiere dar pronto vuelta.

Marcelo Gallardo asumió hace cerca de un año y medio las riendas del Millonario con la intención de volver a lograr objetivos importantes. Pero aún con una gran inversión y muchos refuerzos, no solo que no pudo lograr esta premisa, sino que estuvo muy debajo de las expectativas. Y sabe que para este 2026 el margen de error se achicó al mínimo y necesita conseguir salir campeón de alguna competencia.

Todos los partidos y competencias que tiene por delante River en 2026

Torneo Apertura

Fecha 1 - Barracas Central vs. River - Fin de semana del 25 de enero.

Fecha 2 - River vs. Gimnasia (LP) - Semana del 28 de enero.

Fecha 3 - Rosario Central vs. River - Fin de semana del 1 de febrero.

Fecha 4 - River vs. Tigre - Fin de semana del 8 de febrero.

Fecha 5 - Argentinos Juniors vs. River - Fin de semana del 15 de febrero.

Fecha 6 - Vélez vs. River (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.

Fecha 7 - River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.

Gallardo quiere volver a ser campeón con River.

Copa Sudamericana

El sorteo se haría el 18 de marzo, una vez que ya se hayan disputado los duelos correspondientes a la primera fase. La fase de grupos, en la que estará presente River, comenzará la semana del 7 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo. La final de la competencia se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

Copa Argentina