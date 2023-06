Brilló, fue decisivo en el River Plate de Marcelo Gallardo y reveló su deseo: "Volver"

El jugador no está teniendo protagonismo en Europa y no negó una vuelta en donde brilló en la Copa Libertadores 2015.

El delantero Lucas Alario regresó al país y reveló su deseo con respecto a un posible retorno a River Plate. El jugador del Eintracht Frankfurt no está teniendo el protagonismo esperado en Alemania y en el "Millonario" lo esperan con los brazos abiertos.

Ante cada apertura de mercado de pases, en River aparece el nombre de Alario para reforzar el plantel. Si bien no se pudo concretar a mediados del 2022, cuando el santafesino terminó marchándose del Bayer Leverkusen al Eintracht, la actualidad del goleador hace que no sea improbable su regreso para ponerse la banda en el pecho y él mismo lo reconoció.

La declaración de Lucas Alario sobre su vuelta a River Plate

De vacaciones en Buenos Aires, Alario brindó una entrevista a Radio La Red luego de pasar por el entrenamiento de River a saludar al plantel. "Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva. Siempre es bueno volver al club. El Monumental quedó espectacular. Parece un estadio de Europa", comenzó diciendo.

Luego, "Pipa", que más de la mitad de los 26 encuentros que disputó la pasada temporada fueron ingresando desde el banco, manifestó si es probable su vuelta en un futuro cercano al club: "Pasé dos años hermosos en River y más adelante me gustaría volver". Y agregó: "En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania".

Aunque no descartó la vuelta y no está teniendo las chances que desearía, la situación contractual no haría sencilla una operación. Tras el buen paso por el Leverkusen, el centrodelantero firmó un vínculo hasta junio de 2025 con un salario de los más importantes y el club alemán no dejaría marchar fácilmente. Según la plataforma Transfermarkt, su pase está cotizado en 4 millones de euros, pero pedirían una suma mayor para desprenderse de él.

El mensaje de Lucas Alario para hinchas de River Plate