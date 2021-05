Video con las mejores atajadas de Enzo Pérez en los entrenamientos de River.

No son horas fáciles para River Plate. Esta noche, desde las 21 horas, jugará ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores y no tendrá arqueros disponibles. El contagio masivo en el plantel de Marcelo Gallardo obligó al entrenador a utilizar un jugador de campo para custodiar los tres palos "millonarios", y el nombre elegido fue el de Enzo Pérez. ¿Cómo ataja?

En las últimas horas, se viralizó un video del mediocampista atajando en los entrenamientos, en el marco de ensayos informales de fútbol. Puede observárselo al mendocino con los guantes puestos y hasta atajándole un penal a un empleado de seguridad. Ante esta situación, y considerando que es de los más duchos para reemplazar de urgencia a los guardametas aislados, Enzo Pérez se pondrá el buzo de arquero en el estadio Monumental.

Aludiendo al armado del equipo frente a Independiente Santa Fe, y más allá de la presencia de Enzo Pérez en el arco de River, el DT Marcelo Gallardo dispondrá de una formación de once futbolistas y un suplente. ¿Quién estará en el banco? Javier Pinola, quien aún se recupera de una fractura en su brazo derecho y no tiene el alta médica. Estará por si se precisa reemplazar a uno de los titulares en forma urgente, ya que claramente no se encuentra en condiciones físicas de volver pero su soldadura avanza de forma positiva.

Crecen los rumores de una renuncia de Gallardo si queda afuera de la Libertadores

No son horas fáciles en el mundo River. El plantel está diezmado debido a 20 contagios por coronavirus y este miércoles (desde las 21 horas) el "Millonario" deberá salir a la cancha con Enzo Pérez en el arco. No habrá suplentes, a excepción de Pinola (lesionado) que estará para cumplir y dar una mano en este momento difícil. Lo cierto es que Marcelo Gallardo está un tanto molesto con esta situación y podría pegar el portazo si queda eliminado de la Copa Libertadores.

La información fue provista por Flavio Azzaro, quien a través de su cuenta de Twitter explicó las razones que llevarían al "Muñeco" a renunciar si no consigue clasificar a octavos de final del torneo internacional. Para lograr la épica de avanzar de ronda, deberá conseguir un resultado positivo ante Independiente Santa Fe y frente a Fluminense la semana próxima. En ambos compromisos, dado el calendario, no llegará a contar con los futbolistas que hoy día permanecen aislados.

"Me cuentan que si River queda afuera de la Libertadores por no poder sumar un arquero a la lista, Gallardo piensa seriamente irse del club. El Muñeco, enojado por la determinación de Conmebol, preferiría continuar su carrera en Europa", comenzó diciendo el periodista de Crónica TV, quien luego prosiguió con su relato y añadió en la información a la dirigencia del club.