El famoso relator de River grabó un durísimo comunicado tras quedarse sin trabajo.

Atilio Costa Febre es el histórico relator de las campañas de River Plate. Con el paso de los años, el legado de sintonizarlo en la radio fue transmitido de generación en generación, y es por este motivo que sorprendió a los fanáticos "millonarios" su salida de los medios. Tras haber seguido al equipo de Núñez en Radio del Plata durante 2024, "Lito" se quedó sin trabajo y ahora grabó un durísimo comunicado donde habla de una "mano negra" y también apunta contra el Gobierno de Javier Milei.

Según detalló Costa Febre en su canal de YouTube, él tenía todo arreglado con Radio Nacional (debido a su amistad con Héctor Caballero) para comenzar la campaña de River allí. Habiéndole avisado a Del Plata que no continuaría en su staff, el 2 de enero de 2025 se comunicaron desde la emisora estatal para decirle que, por decisión del Gobierno, se quedaría fuera del proyecto.

"El día 2 de enero, un segundón de Radio Nacional me llama y me dice que salió un dictamen del Gobierno diciendo que no se puede incorporar ningún profesional a los medios que tiene el Estado. Yo no soy un hombre que va a trabajar para el Estado. No me va a pagar, soy un hombre independiente. Yo llevo mi producción que además va a beneficiar a la radio", explicó Atilio Costa Febre.

Expresando su pesar, Costa Febre continuó: "Es la peor fecha para recibir una noticia, para los que trabajamos en los medios, de que tenés que ir. Es una bomba que le cae a un profesional de los medios que te digan un 2 de enero que se cayó un proyecto. Yo me fui con la total confianza de Radio Nacional, donde iba a tener que trabajar muchísimo para ponerla otra vez en el carril de la gran audiencia".

El enojo de Atilio Costa Febre con Radio Nacional

"No me cumplieron en Radio Nacional. Me dijeron que el dictamen me impedía trabajar en la radio. Lamento que me lo hayan comunicado con tanta demora, sin alternativas, cuando creemos que tenemos un producto viable para cualquier medio. Yo siento que una mano negra me volteó del proyecto de Radio Nacional. No pueden pasar por encima de un tipo al que yo quiero, que es Héctor Caballero. Lo conozco de toda la vida, o a él se le escapó la tortuga y alguien terminó volteándome", esgrimió Lito Costa Febre.

Finalizando su comunicado, en forma contundente, Costa Febre pidió: "Ojalá aparezca un milagro. La verdad tiene que ver con un dictamen que salió por parte del Gobierno, yo era una incorporación que no le salía un centavo al Estado. Le llevaba la audiencia cautiva que tengo, que son ustedes. Lógicamente que vamos a seguir peleando para aparecer cuando arranque el campeonato".

Susto en el River de Marcelo Gallardo en plena pretemporada con un jugador

River continúa su pretemporada con vistas a un 2025 en el que afrontará tanto los torneos locales como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Sin embargo, este jueves 9 de enero se encontró con una mala noticia con respecto a uno de los futbolistas que integra el plantel que comanda Marcelo Gallardo. El jugador en cuestión sufrió una lesión en la práctica llevada a cabo en San Martín de los Andes y encendió todas las alarmas en el "Millonario".

Se trata nada más y nada menos que de Pablo Solari, quien más allá de sumar minutos en cancha de la mano del DT también se perfila para irse del club en este mercado de pases. Ahora, el atacante fue noticia nuevamente por la dolencia que lo marginó del cierre del entrenamiento y que preocupó a todo el cuerpo técnico. Mientras tanto, en Núñez continúan con la búsqueda de refuerzos luego de realizar varias incorporaciones en los primeros días del año.

El delantero nacido en San Luis sufrió una molestia muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda y desde el CT esperarán por su rápida recuperación. Según trascendió, sólo se trata de ello y no le harían otros estudios en los próximos días pero sí priorizarán que esté en óptimas condiciones para el comienzo de la temporada que tendrá lugar a finales de enero. Mientras tanto, ya hubo una oferta para contratarlo pero aún no se concretó.