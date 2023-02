Alonso explotó contra Passarella y dijo lo que muchos hinchas de River piensan

El ídolo millonario de 70 años, por otro lado, reveló que para él "no se negocia con los que le hicieron tanto daño a River".

Después de lo que significó el homenaje a Daniel Alberto Passarella en el estadio Monumental, Norberto Alonso explotó de bronca e hizo pública la mala relación que tiene con el exjugador y exentrenador de River Plate. El "Beto" estalló y reveló lo mal que se lleva con su excompañero.

El exmediocampista de River -ídolo de la institución- apuntó directamente contra el exdefensor al sostener que él no habla con Daniel Passarella y, además, dijo: "No tengo relación". El ídolo millonario de 70 años, por otro lado, reveló que para él "no se negocia con los que le hicieron tanto daño a River". En este sentido, el exnúmero 10 y campeón del mundo con River apuntó lo que muchos hinchas del club millonario piensan en la calle: "Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás".

Alonso y Passarella fueron parte de un homenaje por los campeones del mundo como Héctor Enrique, Oscar Ruggeri, Ubaldo Fillol, Franco Armani, Roberto Ayala y Pablo Aimar (como colaboradores del cuerpo técnico de Lionel Scaloni). En este sentido, Alonso indicó que Passarella lo invitó "cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River. Ayer (por el domingo último) me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor".

River homenajeó a Passarella y los hinchas tuvieron una inesperada reacción

Passarella, de 69 años, llevaba casi una década sin aparecer en público y lo hizo el sábado pasado en la cancha de Sarmiento de Junín, club en el que debutó profesionalmente en la Primera C de 1973, con el homenaje por ser bicampeón mundial. Por otro lado, en una nota con TyC Sports había sostenido: "Voy a estar el domingo, siento las ganas de estar junto con los compañeros campeones. Me parece buenísimo y acepté rápido cuando me llamaron los directivos. No lo pensé".

La responsabilidad del descenso de River al Nacional B en el 2011 es una tema latente en la historia del club, ya que algunos hinchas señalan a Pasarella como el máximo responsable del hecho. Sobre esto, el exjugador de la Selección Argentina comentó: "El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso. Pero es una historia larga, mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con ese dolor encima, yo me sigo acostumbrando. Sé que no soy el culpable del descenso de River".