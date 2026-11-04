Desde River, Di Carlo fulminó a Nicolás Ramírez tras el Superclásico: "Pedimos que no nos dirija más"

Stefano Di Carlo apuntó contra Nicolás Ramírez tras el Superclásico que Boca Juniors y River Plate disputaron el pasado domingo, y que terminó en triunfo por 1 a 0 del 'Xeneize' en La Bombonera. En diálogo con ESPN, el presidente del 'Millonario' cuestionó duramente al referí, quien protagonizó varias decisiones polémicas durante el partido, y reveló que elevó una nota por escrito a la Asociación del Fútbol Argentino con un contundente mensaje: "Pedimos que no nos dirija más", sentenció.

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"Fue un arbitraje desastroso, más allá de nuestros errores", continuó el mandatario contra el árbitro del encuentro. "Una mirada muy negativa de Ramírez, además de ser un muy mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Nada que no sepamos".

Además, justificó la decisión mencionando los Superclásicos de años anteriores, en los que según su percepción también hubo fallos que perjudicaron a River. "Cuando los errores son siempre para el mismo lado dejan de ser errores. Cuando venimos con el VAR de Paletta, que no sé qué pasó, más un codazo a Paulo Díaz. Cuando es recurrente...", manifestó.

El análisis de Di Carlo sobre el presente de River: "No pateó al arco"

Respecto a la floja actualidad del 'Millonario', que quedó lejos de los primeros puestos en la tabla anual y únicamente puede clasificar a la Copa Libertadores 2027 si se consagra campeón del Torneo Clausura, Di Carlo no esquivó la problemática aunque mencionó al árbitro como un factor importante. "En lo futbolístico, River tiene errores propios. Fue un partido más o menos gris. River no pateó al arco, es inapelable, no nos representa. Hay un factor que incide en la cabeza de los jugadores, cómo te desmoraliza en la injusticia o la manipulación".

"Hay problemas propios y así y todo Boca pateó seis veces al arco, fue un partido pobre, Boca mereció más que River a partir de esas situaciones que desnaturalizaron el partido", completó.

La gestión deportiva de River durante la gestión de Di Carlo

Por otra parte, el presidente también habló sobre la gestión deportiva que llevó adelante en el club. "Va a llevar tiempo para acomodar cosas que estaban mal futbolísticamente. Con mucha adversidad, tiempo atrás, se pudo revertir la situación. Queremos que el fútbol de River se imponga y estamos convencidos de que pasará. Este equipo completo tiene dos meses, setenta días completos. A nosotros lo que nos está complicando mucho es el acumulado, tres años sin resultados".

"Los famosos 70 millones de dólares que tanto se habla fueron para construir la base de una corrección profunda que hicimos en el último mercado de pases y fortalecer la estructura para los próximos años. Hemos traído casi cinco o seis titulares naturales, no es que fueron complementos. Lo hicimos hace sólo dos meses y requiere tiempo", concluyó.