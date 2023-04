La piña de Fede Valverde a Álex Baena: el video del escándalo de Real Madrid vs. Villareal

Escándalo en LaLiga de España. Federico Valverde, de Real Madrid, le dio una trompada a Álex Baena, de Villarreal, en el estacionamiento del Estadio Santiago Bernabéu. El video de cómo le quedó el rostro al español.

El uruguayo Federico Valverde, de Real Madrid, fue el gran protagonista del escándalo que sacude a LaLiga de España por estas horas. El mediocampista le pegó una trompada a Álex Baena, jugador del Villarreal, una vez terminado el partido en el Santiago Bernabéu. El golpe fue en uno de los estacionamientos del estadio, tras la victoria por 3-2 del equipo visitante por la fecha 28.

Los ánimos entre ambos mediocampistas ya venían caldeados por un enfrentamiento pasado por la Copa del Rey, aunque en este caso se les fue de las manos y todo terminó de la peor manera. En el programa de televisión deportivo El Chiringuito de Jugones (Mega) publicaron el video del momento en el que el volante español se retiraba del Bernabéu con el pómulo izquierdo hinchado como consecuencia de la piña que le aplicó el charrúa.

Ahora, LaLiga analiza graves sanciones para ambos, aunque "El Pajarito" podría llevarse la peor parte en esta situación. Todo comenzó cuando el 19 de enero de 2023, en el encuentro por la Copa, el europeo le habría lanzado un grave insulto al sudamericano con relación a los problemas que tuvo su esposa argentina Mina Bonino durante el segundo embarazo que transita. De hecho, la hincha de River, ex panelista de TyC Sports y América TV, entre otros, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales oficiales. Algunos medios de comunicación deportivos españoles informaron que Villarreal cuenta con el material gráfico de la agresión y se lo entregó a la Policía Nacional, por lo que el ex-Peñarol podría sumar problemas judiciales a los deportivos por estos golpes de puño.

El pómulo de Álex Baena, hinchado por la piña de Valverde.

La defensa de Álex Baena tras el escándalo con Valverde

"Estoy muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", posteó el europeo en sus redes. Por su parte, el delegado de Villarreal, Xisco Nadal, publicó y luego borró el siguiente fuerte mensaje: "Fede Valverde, macarra y cobarde". En el lunfardo español, "macarra" es un insulto grave porque se refiere a un hombre que vive a expensas de una prostituta. Luego, desde "El Submarino Amarillo" obligaron a su empleado a eliminar ese agravio hacia el uruguayo.

Cuando Mina Bonino reveló que tuvo problemas con el nacimiento de su hijo con Valverde

El 16 de enero pasado, es decir tres días antes del choque de la Copa del Rey entre Villarreal y Real Madrid, la argentina había hecho referencia a este tema en Twitter. Cuando su marido era cuestionado por su bajo nivel tanto en "La Casa Blanca" como en el Seleccionado charrúa, la periodista deportiva había publicado: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar". El detalle es que estas palabras fueron tres días antes de ese choque, y no después como acusó Baena.

Con sus respuestas contundentes para los hinchas y sus seguidores en aquel entonces, la esposa del jugadpor agregó: "¿Crees que vamos a poner en juego la salud de nuestro hijo inventando algo así teniendo en cuenta los dos meses de mierda que pasamos? ¿Te parece una excusa? Podría poner miles pero jamás un hijo de por medio sabiendo cómo estuvimos", "¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya cinco meses de gestación. Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", cerró, muy molesta.