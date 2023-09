El Barcelona sale menos líder de su visita al Mallorca

El Barcelona remontó en dos ocasiones y empató 2-2 en Mallorca el martes, manteniendo su imbatibilidad en LaLiga.

El Barça alcanzó los 17 puntos, pero podría ser superado como líder de LaLiga el miércoles por el Girona, que está a un punto y visita al Villarreal, o por el Real Madrid, que tiene 15 puntos y recibe a Las Palmas.

"El partido se nos ha atascado desde el inicio. Hemos sufrido más contras de lo que queríamos. Llevamos dos partidos con un poco malas sensaciones y hay que mejorarlo. Estamos dando demasiadas facilidades", dijo el centrocampista del Barcelona Oriol Romeu a DAZN.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El hecho de que nos hagan contraataques con tanta facilidad nos hace correr muchos metros. Hay que mejorar esto."

La presión inicial de los locales dio sus frutos, ya que se adelantaron a los ocho minutos, cuando Vedat Muriqi aprovechó un mal pase del portero del Barça, Marc-André ter Stegen.

Raphinha empató con un potente disparo a la esquina inferior izquierda en el minuto 41, pero Abdón Prats devolvió la ventaja al Mallorca en el tiempo añadido de la primera parte con un sencillo remate tras un magnífico despeje en largo del portero Predrag Rajkovic y un cabezazo de Muriqi.

El Mallorca levantó el pie del acelerador en la segunda parte y Fermín López, suplente del Barça, remató a la red un centro raso de Raphinha desde la derecha para hacer el 2-2 en el minuto 75.

"Hemos tenido ocasiones claras, pero hemos concedido demasiado, dos errores clamorosos. Nos llevamos un empate insuficiente para nosotros", dijo el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.

"Debemos mejorar en defensa. No podemos conceder estos regalos, no nos puede pasar. El año pasado fuimos muy sólidos y ahora nos pasa factura no serlo tanto."

El Barcelona recibe al Sevilla el viernes, antes de viajar a Oporto para disputar su segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

(Janina Nuno Ríos en Ciudad de México; Edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)